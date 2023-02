Fajardo - Después de un juicio que duró más de tres semanas, el juez José Marrero Pérez, del Tribunal de Fajardo, declaró este jueves culpable a Salil Zaveri, empresario que mató, en mayo de 2021, a un perro de tres disparos mientras jugaba en el parque del Wyndham Rio Mar Golf & Beach Club, en Río Grande.

“Este tribunal no tiene ninguna duda que el acusado no actuó con miedo. Actuó con otro sentimiento porque un perro le estaba interrumpiendo el juego y él quería seguir jugando. El Tribunal lo encuentra culpable”, apuntó el juez Marrero Pérez desde la sala 308.

Se encontró a Zaveri culpable por tres violaciones a la Ley de Maltrato de Animales (Ley 154) y la Ley de Armas de Puerto Rico por disparar contra una perra hasta matarla. El Tribunal tuvo serias dudas de los elementos del artículo 249 del Código Penal por lo que no lo encontró culpable de este cargo porque el juez entendió que “disparar en un lugar al aire libre no es lo mismo que disparar en un lugar público”.

PUBLICIDAD

“Le redujeron el cargo del artículo 7 de la Ley 154 a un artículo 6; eso significa que el maltrato en lugar de agravado es regular. Reduce la pena, en la cual él cualifica para probatoria a 8 años, en lugar de 8 a 15 años. En cuanto al cargo que era peligroso de 20 años, no se encontró culpable”, explicó el abogado de Zaveri, el licenciado Peter Díaz Santiago.

Además, indicó que su cliente enfrentaría una pena fija de encarcelamiento de 5 años por el caso del artículo 6.14 de la Ley de Armas. “El juez lo va a sentenciar y se expone a una sentencia de 5 años de cárcel y de 3 a 8 años de probatoria”, indicó.

“La familia está bien afectada porque básicamente el juez no le creyó a él, y nosotros sí le creemos. Es una cuestión de apreciación. Pero, al final del día, nosotros como abogados obtuvimos algo mucho menor de lo que se arriesgaba así que, en ese sentido, es una victoria a medias”, dijo el licenciado Díaz Santiago después de explicarle el proceso a la familia de Zaveri.

La lectura de sentencia está pautada para el viernes, 14 de abril, a las 10:00 a.m.

El juicio inició a la 1:47 de la tarde con los bancos del lado derecho de la sala llenos de familiares y amistades de Zaveri. Algunos expresaron rostros de tristeza. Especialmente, su esposa, Ivelisse Minguela, lloró antes y después de la declaración de culpabilidad.

“El tribunal luego de evaluar la evidencia encuentra cero evidencias de que el acusado haya actuado por terror. Actuó por otro sentimiento, llámelo coraje... El terror no está en la prueba. (...) Nadie que dice tener terror, desde su niñez, a los perros se convierte en un cuidador de perros, y aquí se sentaron diferentes personas a decir que él (Zaveri) era un cuidador de perros”, indicó Marrero Pérez.

PUBLICIDAD

El juez insistió en que no hubo una legítima defensa, “por lo tanto el tribunal entiende que el Ministerio Público probó los hechos en su caso”.

“Él no admite la culpa. (...) La defensa afirmativa no opera en el vacío y tiene unos requisitos de ley y el primero es la creencia razonable, de que se va a recibir un daño inminente por la manera de actuar. El segundo requisito es la necesidad racional del medio utilizado para evitar ese daño que se alega que se va a recibir. El tercer requisito es la falta de provocación por parte de la defensa de la persona que se va a proteger. Y que no se emita un daño mayor del que se intenta prevenir”, detalló el juez en su locución.

Culminó su declaración de culpabilidad con la célebre frase del Tribunal Supremo en el caso de Pueblo v. Galí Feus (1973): “Que no se diga que los jueces somos tan ingenuos para creer lo que más nadie creería”. Lo repitió y tocó varias veces el podio.

Por su parte, el fiscal Gabriel Redondo Miranda aseguró estar satisfecho por la decisión del tribunal. “Muy satisfecho. Entiendo que después de un proceso tan largo, se ha hecho justicia”, expresó.

Reiteró que el juez fue bien enfático al detallar todos los puntos que demostraban la culpabilidad de Zaveri. Asimismo, señaló que el tribunal no encontró correlación con el testimonio de la doctora que entrevistó a Zaveri y presentó un informe alegando que el acusado tenía estrés postraumático por vivencias en su niñez en India.

PUBLICIDAD

“No tiene ninguna correlación la problemática en la India del 2022 con el miedo del acusado de hace 50 años. No tiene ningún tipo de relación. Se trajo un doctor veterinario a hablar de rabia en Puerto Rico y correlacionando estadísticas, ese doctor mencionó que, desde el 1985 hasta al menos el 2015, solo ocurrieron tres muertes por rabia en Puerto Rico”, explicó Marrero Pérez.

Del mismo modo, el Ministerio Público indicó que en Puerto Rico se están viendo muchos casos de maltrato de menores y situaciones críticas que también se extrapolan hacia la violencia contra los animales. “La vida es vida y hay que respetarla. No venir, porque le interrumpió un juego de golf, pues utilizar un arma de fuego y quitarle la vida a un animal”, apuntó el fiscal Redondo Miranda.