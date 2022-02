El juez Alfonso S. Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, indicó este miércoles que emitirá su determinación por escrito “a la brevedad posible” en la pugna contra Miss Mundo 2016 Stephanie del Valle Díaz y otros tres demandados por presunta “estafa, robo y malversación de fondos” durante la planificación y organización del concurso Miss Mundo 2021.

“Entendemos que como cuestión de umbral tenemos que resolver el asunto jurisdiccional y el asunto de justiciabilidad que está ante nuestra consideración. El tribunal se compromete a resolverlo a la brevedad posible para resolver este asunto con la prioridad que amerita”, señaló el juez, luego de escuchar los argumentos de las partes por casi dos horas.

Ante la consideración del juez también está una moción de desestimación sobre la cual adelantó que, de ser denegada, señalaría una vista evidenciaría.

En la demanda, presentada el pasado 8 de febrero, Puerto Rico With a Purpose, L3C –la compañía contratada para suplir los servicios relacionados con el montaje y ejecución del evento– alega que Del Valle Díaz incumplió con el pago de al menos $1,225,000.

Como figura jurídica demandada está Reignite Puerto Rico, corporación que preside Del Valle Díaz, su padre Jesús Manuel del Valle Padilla, quien funge como consultor; su madre Diana Esther Díaz Rolón, secretaria y tesorera; y Wanda Ivette Boria Justiniano, incorporadora de la corporación.

La empresa demandante ha denunciado que la situación pone en peligro la celebración de la final de Miss Mundo 2021, pautada para el próximo 16 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico.

Según los demandantes, la amenaza a la celebración de la final del evento “constituiría un daño irreparable a la parte demandante, para las concursantes que representan otros países en el mundo, para los múltiples compromisos económicos de múltiples personas naturales y jurídicas, así como del Pueblo de Puerto Rico”.

Además del pago de la suma presuntamente adeudada, Puerto Rico With a Purpose exige un pago de $1,500,000 por daños y perjuicios.

Uno de los puntos discutidos durante la vista por videoconferencia fue el hecho de que la entidad de Del Valle Díaz emitió tres cheques a Puerto Rico With a Purpose por el monto total de $1,225,000, pero luego “ordenó de inmediato a su banco que detuviera el pago de estos cheques, y los cheques fueron rechazados cuando (Puerto Rico With a Purpose) los depositó”.

El licenciado Marco Rigau, representante legal de la parte demandante, argumentó que “nadie puede ir en contra de sus propios actos”. La petición principal es que el juez ordene “hacer buenos los cheques para evitar un daño irreparable de que no se pueda celebrar el concurso de Miss World Puerto Rico”.

“El ellos (Reignite) decir que había que pedir permiso al gobierno (para emitir los cheques) es totalmente contradictorio con el hecho de que emitieron unos cheques a favor de Puerto Rico With a Purpose sin pedir permiso al gobierno”, señaló Rigau.

Por su parte, el licenciado Daniel Cacho Serrano, representante de Reignite Puerto Rico, alegó que la demanda se tornó académica cuando la corporación devolvió la cantidad en disputa a la Compañía de Turismo el 9 de febrero. Según Turismo, el reembolso equivale al 50% de los fondos que habían sido destinados para este evento de su parte.

Del Valle Díaz recurrió en un inicio a sus redes sociales para reaccionar a la demanda, al plantear que “ninguno de nuestros oficiales ni yo hemos cometido malversación de fondos ni apropiación ilegal de los fondos federales asignados por el gobierno de Puerto Rico, como se alega en la demanda frívola”.

“La totalidad de los fondos federales que el Gobierno de Puerto Rico desembolsó a Reignite Puerto Rico como adelanto a la promoción de la isla a través de la celebración del evento de Miss World 2021, fueron congelados inmediatamente después de la cancelación del evento el 16 de diciembre. Como consecuencia de la cancelación han sido devueltos de manera íntegra al Gobierno de Puerto Rico”, agregó.

Poco más de una semana después de la denuncia inicial, la modelo contrademandó a Puerto Rico With a Purpose por más de $31 millones, por alegada difamación de la empresa, incluida “una cantidad no menor de $20 millones” por concepto de los daños morales y una suma no menor de $5 millones por las “angustias mentales”.

La modelo también solicitó al tribunal que imponga a la parte demandante el pago de honorarios por una cantidad no menor de $50,000, “más el pago de las costas y gastos del proceso”.

Según el documento de 13 páginas, en la demanda se incluyó el nombre de Del Valle Díaz “de manera maliciosa y malintencionada… a los únicos fines de provocar sensacionalismo y con el único propósito de destruir su imagen, reputación y buen nombre…”.

La fecha original de Miss Mundo 2021 –en el que participaban representantes de 98 países– era el 16 de diciembre de 2021, pero se pospuso debido a un brote de COVID-19 que afectó al menos a 23 candidatas y 15 integrantes del equipo de trabajo de la organización.