Stephanie del Valle Díaz, Miss Mundo 2016, contrademandó a Puerto Rico With a Purpose y requirió una cantidad mayor a $31 millones por daños morales ocasionados por alegada difamación de la empresa contra “la persona e imagen, honra, reputación, prestigio y buen nombre” de la modelo.

El abogado de la beldad boricua radicó una contestación a la demanda y una reconvención ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en la que solicitó que se declare “sin lugar” la demanda presentada contra de su cliente.

Además, solicitaron “una cantidad no menor de $20,000,000 por concepto de los daños morales; una cantidad no menor de $5,000,000 por las angustias mentales; una cantidad no menor de $1,000,000 por concepto de lucro cesante y pérdida de oportunidad de hacer negocios y/o posibilidad de contrataciones futuras, ‘Lost Earning Capacity or Lost Business Opportunities’; y una cantidad no menor de $5,000,000 por concepto de daños punitivos”, reza el documento de 13 páginas.

Asimismo, pidieron que el tribunal imponga a la parte demandante el pago de honorario por una cantidad ni menor de $50,000, “más el pago de las costas y gastos del proceso”.

Una demanda contra Del Valle Díaz presentada en su contra a principios del mes la señalaba, junto a otros tres demandados, por presunta “estafa, robo y malversación de fondos” durante la planificación y organización del concurso Miss Mundo 2021, evento internacional cuya final está pautada para celebrarse el 22 de marzo en Puerto Rico.

El pasado martes, la también presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc. admitió sentirse “frustrada y dolida” ante la demanda.

“El primer daño es que ya he tenido cancelaciones de trabajos futuros, ya eso me está perjudicando. Es una noticia internacional, que no tiene sustancia, y yo quería venir aquí a defender lo único que yo tengo. Yo no soy millonaria, pero mis más grandes fortunas son mi reputación y mi integridad y no es justo lo que me han hecho”, expresó durante una entrevista en el programa “Rayos X” de Telemundo.

En la contrademanda se establece que la demanda contra Del Valle se presentó de “manera maliciosa y malintencionada se incluyó el nombre de la señorita Del Valle Díaz a los únicos fines de provocar sensacionalismo y con el único propósito de destruir su imagen, reputación y buen nombre, lo cual era totalmente innecesario además de improcedente, pues surge de la propia Demanda que no existe un (1) solo acto o una (1) sola conducta en contra de la señorita Del Valle Díaz sobre “‘incumplimiento, fraude, robo o malversación’”.

Alega además que los daños que los demandantes atribuyen a la Miss Mundo 2016 son “autoinflingidos” pues parten de información que ya tenían acerca de unas gestiones que debían realizar y no hicieron, para evitar dichos daños.