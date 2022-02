A poco menos de dos meses para la celebración de la final de Miss World 2021, el jueves pasado trascendió que la modelo y exreina de belleza boricua Stephanie Del Valle Díaz, fue demandada al ser señalada junto a otras tres personas por presunta “estafa, robo y malversación de fondos” durante la planificación y organización del concurso internacional que será el 16 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico.

El mismo jueves, en la tarde, Miss Mundo 2016 recurrió a sus redes sociales para publicar un comunicado de prensa en el que negó las acusaciones en su contra.

En esa línea, tarde en la noche, la directora de comunicaciones de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Leslie Diaz, informó a través de declaraciones escritas que Del Valle y su compañía, Reignite Puerto Rico, el día anterior habían devuelto el dinero que se le otorgó para la celebración del certamen internacional en la isla.

Ante tal situación, la madre de Del Valle Díaz -Diana Díaz- no se quedó callada y salió en defensa de su hija.

PUBLICIDAD

“Duele, duele en el alma enfrentarse ante una situación injusta. Ver cómo se mancilla la imagen y reputación de una joven que su único ‘delito’ ha sido querer traer una plataforma donde el mundo pudiera conocer todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer, que lleva trabajando responsablemente por dos años contra viento y marea para que se diera y se dio con los resultados que todos hemos sido testigos. 100 embajadoras de alrededor del mundo salieron de Puerto Rico llenas de una experiencia maravillosa, planificada minuciosamente por alguien que vivió en carne propia lo que se espera de un país sede. 100 embajadoras que son la mejor promoción para Puerto Rico. Una joven que ha sido un ejemplo para la juventud puertorriqueña, con una trayectoria intachable, ahora tiene que pararse ante el mundo a probar y defenderse de las mentiras de lo publicado por un “periodista” nausebundo y otros secuaces igualmente inescrupulosos”, publicó Díaz en su cuenta de la red social Facebook.

La denuncia presentada el 8 de febrero sostiene que Del Valle Díaz y otros codemandados incumplieron con el pago de al menos $1,225,000 a Puerto Rico With a Purpose L3C., compañía contratada para suplir los servicios relacionados al montaje y ejecución del evento. Esos fondos, según el documento ante el tribunal, corresponden al patrocinio de tres entidades gubernamentales diferentes.

Asimismo, su madre añadió: “Puerto Rico no tiene espacio para gente como Stephanie. Cada día entiendo más por qué la juventud que tiene tanto que aportar abandona su país para ofrecer su talento a otros, porque para el que se quiere quedar solo hay obstáculos, en un país que abre sus puertas a personas cuyo único interés es desangrar lo poco que este país puede ofrecer a los hijos de nuestra tierra. Como madre no puedo estar más orgullosa de ella, de su desempeño, su tenacidad y verticalidad a su corta edad. No sé si yo a su misma edad pudiera llegarle a los talones. El que nada debe, nada teme. Gracias a todos los que han enviado sus mensajes de apoyo, solidaridad y ofrecimientos de ayuda. Gracias a sus fans que se han desbordado en las redes. Gracias a los ‘haters’, igual los bendecimos. Pero más que nada gracias a mi familia, a sus queridos hermanos Gretchen y Omar. Como el ave fénix”, concluyó el mensaje junto con un video promocional en el que Del Valle Díaz anuncia el certamen internacional.

PUBLICIDAD

La entidad señala en su demanda que el incumplimiento de los pagos y la presunta actitud ilícita de los demandados amenazan la celebración de la final del concurso en la isla, una situación que “constituiría un daño irreparable a la parte demandante, para las concursantes que representan otros países en el mundo, para los múltiples compromisos económicos de múltiples personas naturales y jurídicas, así como del Pueblo de Puerto Rico”.

Del Valle, quien se alzó con la corona de Miss Mundo en el 2016, había ofrecido declaraciones a nombre de ella y de su organización en la que detalló que “la totalidad de los fondos federales que el gobierno de Puerto Rico desembolsó a Reignite Puerto Rico como adelanto a la promoción de la isla a través de la celebración del evento de Miss World 2021, fueron congelados inmediatamente después de la cancelación del evento el 16 de diciembre, como consecuencia de la cancelación han sido devueltos de manera íntegra al gobierno de Puerto Rico”.