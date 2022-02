La Miss Mundo 2016 y presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc., Stephanie Del Valle, admitió anoche sentirse “frustrada y dolida” ante la demanda por presunto fraude presentada en su contra a principios de mes por la empresa Puerto Rico With a Purpose L3C.

Del Valle hizo las declaraciones durante una entrevista en el programa “Rayos X” de Telemundo. En la entrevista, la exreina de belleza, estuvo acompañada de los abogados Daniel Cacho Serrano y Luis E. Gervitz Carbonell. Allí, entre lágrimas, aseguró que la demanda le ha ocasionado mucho daño.

“Esas alegaciones son completamente falsas, sin sustancias. Me sentí dolida, frustrada...”, dijo compungida la Miss Mundo 2016.

“El primer daño es que ya he tenido cancelaciones de trabajos futuros, ya eso me está perjudicando. Es una noticia internacional, que no tiene sustancia, y yo quería venir aquí a defender lo único que yo tengo. Yo no soy millonaria, pero mis más grandes fortunas son mi reputación y mi integridad y no es justo lo que me han hecho”, respondió Del Valle a la pregunta de la periodista Yolanda Vélez Arcelay.

La demanda radicada el 8 de febrero sostiene que Del Valle y otros codemandados incumplieron con el pago de al menos $1,225,000 a Puerto Rico With a Purpose L3C., compañía contratada para suplir los servicios relacionados al montaje y ejecución del evento. Esos fondos, según el documento ante el tribunal, corresponden al patrocinio de tres entidades gubernamentales diferentes.

Según la demanda, Reignite detuvo el pago de tres cheques para Puerto Rico With a Purpose L3C que estaría trabajando con la celebración del Miss World 2021, gala final que fue cancelada en diciembre por un brote de COVID-19. El certamen fue pospuesto para el 16 de marzo de este año en el Coliseo de Puerto Rico, en Hato Rey.

Durante la entrevista, Del Valle sostuvo que se enteró de la cancelación del evento a través de la prensa. Sin embargo, mencionó que mantiene comunicación con la organización de Miss World y los planes son que ella participe del certamen.

“Ellos siguen en contacto conmigo”, dijo.

Podrían contrademandar

La producción de “Rayos X” incluyó una entrevista al licenciado Marcos Rigau, representante legal de la empresa Puerto Rico With a Purpose, que radicó la demanda contra Del Valle y su compañía.

“Stephanie está de presidenta, pero eso es una presidenta de agua. Quien ha tomado todas las decisiones es el papá. Él de alguna manera convenció a la gente de Londres que él tenía la capacidad para hacerlo -el concurso-, que tenía 10 millones de dólares para hacerlo y no era cierto”, mencionó Rigau.

El licenciado Rigau reiteró que Reignite detuvo la transacción de tres cheques ascendiente a $1.2 millones. Señaló que hay unos 45 suplidores a los que se les debe dinero.

Por su parte, el licenciado Gervitz Carbonell ripostó que “Rigau lo único que habla son alegaciones, alegaciones y alegaciones. Tal parece que él es testigo en vez de abogado en este caso”.

“Todas esas alegaciones que hace el licenciado Rigau son maliciosas, laceran y mancillan la honra y reputación de esta señorita. Esas actuaciones negligentes, malintencionadas y maliciosas conllevan consecuencias, y en este caso son consecuencias legales y jurídicas. Nosotros vamos a radicar una contrademanda y vamos a demandar a terceros, que sabemos quiénes son pero no lo vamos a decir ahora”, puntualizó Gervitz Carbonell.

Devolución de dinero a Turismo

Luego de conocerse la semana pasada la demanda contra la exreina de belleza, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, informó que Del Valle y su compañía, Reignite Puerto devolvieron el dinero que se le otorgó para la celebración de Miss Mundo 2021 en la isla.

La información fue confirmada por la directora de Comunicaciones de la agencia gubernamental, Leslie Diaz.

“El día de ayer, (miércoles 11 de febrero) la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) recibió un reembolso de parte de la organización Reignite Puerto Rico por la cantidad que había sido desembolsada previamente, como parte del acuerdo de auspicio establecido para apoyar la celebración del certamen Miss Mundo en la isla. El reembolso recibido, lo cual equivale al 50% de los fondos que habían sido destinados para este evento de parte de la CT, provienen de una partida que fue asignada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), mediante Fondos ARPA y fondos propios de la CT”, dijo la ejecutiva en el breve comunicado de prensa.