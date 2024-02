Jueza federal mantiene en pie la sentencia contra Ángel Pérez

Plantearon que, en ese otro caso, un alcalde en el estado de Indiana había sido acusado por el mismo estatuto de soborno, alegando que recibió pagos de una compañía contratada por el municipio, mientras que la defensa argumentaba que no fueron transacciones para que ejecutara una acción oficial, sino que se trataron de “gratificaciones” que surgieron después de que el contrato había sido otorgado.

En respuesta, el fiscalía federal Nicholas Cannon señaló que el estatuto utilizado en el caso contra Pérez Otero no penalizaba las “gratificaciones”, siguiendo el precedente del caso contra Juan Bravo y el exsenador Héctor Martínez.

También sostuvo que “el tribunal estaba muy al tanto del mandato cuando instruyó al jurado de los elementos necesarios para probar el soborno”. Manifestó que la “petición de paralización no tiene mérito y debe ser denegada”.

“Sobre todo, simplemente no hay ningún resultado en Snyder v. Estados Unidos que proporcione algún remedio a Pérez Otero”, argumentó el fiscal.

Recordó que, previo al juicio, la jueza había resuelto que “para ser un soborno, no es el pago lo que debe preceder al acto oficial, sino el acuerdo”.

Citó a Delgado Colón indicando que “la diferencia fundamental entre un soborno y una gratificación no es el momento en que se realiza el pago ilegal, sino el quid pro quo, o el acuerdo para intercambiar algo de valor por una acción oficial”.

1 / 22 | Las fotos que no habías visto de Ángel Pérez junto a Oscar Santamaría. En una de las secuencias de fotos, se ve al empresario Oscar Santamaría bajándose de su auto, un Maserati azul, frente a un restaurante, el mismo lugar donde también se ve al exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez bajarse de su auto oficial. - Captura / El Nuevo Día

Además, el fiscal recordó que Pérez Otero también será sentenciado por el cargo de extorsión, que “conlleva una sentencia máxima que es el doble” del estatuto que penaliza el soborno y no tiene nada que ver con el caso ante el Supremo federal.

Por su parte, la jueza Delgado Colón destacó que la defensa tardó dos meses en plantearle que ese caso estaba ante el máximo foro judicial de Estados Unidos. Añadió, no obstante, que aún “excusando” ese “atraso” de parte de la defensa, indicó que la posición del acusado es “insostenible”.

“El tribunal ya ha negado el argumento de gratificación de Pérez Otero por no estar respaldado por las pruebas del juicio. Por otro lado, el tribunal encontró amplias pruebas de un acuerdo de quid pro quo”, apuntó Delgado Colón.

“Pérez Otero no explica adecuadamente, ni el tribunal puede ver, cómo es probable que el resultado final de Snyder afecte el resultado de su caso, ya que fue declarado culpable de aceptar sobornos, no gratificaciones, y la evidencia no demuestra lo contrario”, afirmó.