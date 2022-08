Mientras se suman los días sin entregarse a las autoridades por el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero venezolano-italiano Julio Herrera Velutini no ha desaparecido del ojo público.

Desde la acusación federal por conspiración, soborno y fraude, Herrera Velutini ha continuado activo en sus redes sociales compartiendo informaciones y consejos financieros en su página web.

La magistrada federal Camille Vélez Rivé emitió una orden de arresto contra Herrera Velutini el pasado 3 de agosto.

Sin embargo, su captura no ha podido ser diligenciada porque se encuentra en Gran Bretaña, donde las agencias de ley y orden no tiene jurisdicción para hacer arrestos.

La fiscalía federal iba a intentar una entrega voluntaria, como ocurrió con el coacusado, Mark Rossini. De lo contrario, tendría que iniciar un proceso de extradición.

PUBLICIDAD

Mark Rossini en el Tribunal federal en Hato Rey. (Xavier Araujo)

Al momento se desconoce en qué estado está ese proceso, pues el fiscal federal Stephen Muldrow adelantó que no divulgaría información de esas conversaciones.

No obstante, aunque no se ha entregado, no se ha escondido por completo. Su cuenta de Twitter presenta una actividad constante desde el 4 de agosto, cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron a Vázquez en su residencia en Río Piedras.

Sus publicaciones denotan interés por noticias relacionadas a la política británica y el renunciante primer ministro conservador Boris Johnson y el brexit.

Cabe mencionar que, después de conocerse la acusación en Puerto Rico, medios británicos han reseñado la controversia que surgió por cuestionamientos levantados al conocerse públicamente que Herrera Velutini ha donado más de $602,022 al Partido Conservador y la campaña de Johnson.

Pero, como podría esperarse, la mayoría de las informaciones que comparte el banquero venezolano-italiano están relacionadas con la economía y las finanzas.

En esa línea, uno de los “posts” lleva al blog de su página web, donde ha continuado ofreciendo consejos financieros. Uno de los más recientes fue publicado el pasado 11 de agosto, después de la acusación federal en su contra.

“Invertir en mercados extranjeros puede proporcionar varios beneficios. Estos mercados suelen ofrecer un excelente potencial de crecimiento y, además, le dan a su cartera cierta diversificación”, aconsejó Herrera Velutini.

“Los factores que impactan su mercado nacional no necesariamente tienen el mismo efecto dramático en los mercados internacionales, y esto puede brindar cierta protección a su inversión”, agregó.

PUBLICIDAD

Y, a continuación, pasa a reseñar distintas herramientas donde los inversionistas pueden colocar su dinero dentro y fuera de Estados Unidos.

En la publicación, Herrera Velutini se presenta como el fundador de Bancocrédito, entidad que aceptó recientemente una liquidación voluntaria mientras pasa por una auditoría forense de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Precisamente, por auditorías de la OCIF a Bancocrédito es que las autoridades federales alegan que Herrera Velutini pagó aportaciones a la campaña de Vázquez a la gobernación a cambio de que sacara a George Joyner como comisionado de esa dependencia gubernamental.