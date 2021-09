Tras varios intentos fallidos de completar el trámite por la vía regular, la Junta de Planificación (JP) solicitó al Tribunal de Aguadilla que le permita emplazar por edictos al Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa, en Rincón, como parte la demanda para la revocación del permiso de construcción de las instalaciones recreativas del complejo.

La agencia presentó su solicitud anteayer, lunes, al cumplirse el segundo término otorgado por la corte para tramitar los emplazamientos.

Ayer, martes, el juez suprior Abid Quiñones Portalatín concedió a la JP hasta el 28 de septiembre para presentar las declaraciones juradas de la emplazadora sobre sus gestiones infructuosas, así como el “proyecto de orden y mandamiento” (borrador) para la publicación del edicto.

La Regla 4.6 de Procedimiento Civil establece que si, luego de una “investigación diligente” un demandado no puede ser localizado, el tribunal podrá dictar una orden para que el emplazamiento se haga mediante edictos en un diario de circulación general. El edicto deberá publicarse una vez por semana, por no menos de tres semanas consecutivas. Diez días después de la última publicación, se enviará por correo con acuse de recibo una copia del emplazamiento y de la demanda a la parte que no pueda ser notificada personalmente.

En su moción del lunes, JP esbozó que, “aunque queda evidenciada la resistencia de los codemandados a ser emplazados, estos sí han estado acudiendo a otros foros, ignorando las órdenes emitidas por este Tribunal”.

“Es fácilmente constatable que el Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa ha estado disponible para reunirse y llegar a acuerdos con otras agencias gubernamentales, atender a la prensa y acudir a otros foros. No obstante, acomodaticiamente se resisten a ser emplazados y que la solicitud presentada en el caso de epígrafe se vea en sus méritos”, agregó la agencia en el documento de cinco páginas.

Por orden del tribunal –dictada el 25 de agosto–, la JP debe emplazar a Sol y Playa Corp., al licenciado Norman Irizarry Díaz, como secretario de la Junta de Directores del Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa y en su carácter personal, y al Consejo de Titulares del Condominio Sol y Playa, a través de su presidente, el doctor Carlos Torres Sallichs.

Según la JP, “las acciones de los codemandados representan un subterfugio para evitar” que la demanda sobre la revocación del permiso de construcción se atienda en sus méritos. La agencia entiende que dicho permiso de concedió ilegalmente.

La construcción de las instalaciones recreativas del complejo, que fueron devastadas por el huracán María hace cuatro años, fue paralizada por la JP. El tribunal extendió la paralización hasta tanto se atienda este caso.