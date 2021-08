Los abogados de la Junta de Planificación (JP) radicaron ayer en la tarde, en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, una solicitud de sentencia declaratoria y de interdicto (“injuction”) para revocar el permiso de construcción que autorizó las obras de rehabilitación de las áreas recreativas del condominio Sol y Playa, en Rincón.

Esta acción responde a la directriz que le fue notificada recientemente a la Oficina de Asuntos Legales de la JP mediante resolución, en la que se le ordenó evaluar todas las alternativas de acciones necesarias, incluyendo recurrir a corte, para tramitar la revocación del permiso, que se habría otorgado ilegalmente.

La JP emitió la resolución el 4 de agosto, luego que sus miembros determinaran que acogerían las recomendaciones de un extenso informe de la Oficina de Auditoría de la agencia, que surgió como consecuencia de la radicación de varias querellas, entre ellas, una presentada motu proprio. Las otras dos fueron radicadas por ciudadanos.

“La agencia está ejerciendo las facultades que le son otorgadas por ley y está descargando su responsabilidad con el más absoluto rigor y compromiso con su deber. No respondemos a presiones ni a ninguna otra cosa que no sea el estado de derecho. Hemos acatado las recomendaciones que nuestro personal experto presentó tras cumplir con la debida investigación y con los pasos requeridos por los procesos administrativos”, dijo hoy, sábado, en un comunicado de prensa el presidente designado de la JP, Manuel A. Hidalgo.

El planificador aclaró que la agencia emitió una orden de cese y desista que paraliza temporalmente las obras que se llevaban a cabo en el condominio. No obstante, enfatizó que “la agencia no ha revocado el permiso, puesto que no está entre nuestras facultades”. “Es al tribunal al que corresponde aquilatar la prueba que conforma el expediente y tomar la decisión de si revoca o no”, indicó.

Agregó que, a partir de la radicación de la solicitud de sentencia declaratoria, la JP entra en otra etapa de gestión, en la que no estará emitiendo comentarios adicionales por deferencia al proceso judicial y al derecho que le asiste a las partes involucradas.

“Esta agencia comprende el alto interés público que ha generado este caso. Sin embargo, no abonará a esta controversia ni al clima de tensión que esta ha generado entre los distintos grupos interesados. Ese no es el rol de nuestra agencia. Las acciones plasmadas en la resolución y las que se están tomando hoy (ayer) son el alcance de nuestra autoridad y nos vamos a ceñir a eso con disciplina. El espacio exclusivo y legítimo de litigio es el tribunal”, enfatizó Hidalgo.