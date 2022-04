La destitución de la cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez no es una “cuestión política” porque no se le pide al tribunal que evalúe si sus gestiones han sido buenas o malas, sino que determine si ha cumplido o no con su faena.

No proceder con su destitución, además de ser un “error” y de propender al gasto público sin fiscalización, tendría el resultado de establecer que los delegados congresionales son los “únicos árbitros” de sus acciones, lo que no es válido constitucionalmente. Estos son los argumentos principales que presentó el Departamento de Justicia en la moción que sometió ayer ante el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, como parte del reclamo de la agencia para destituir a Torres Rodríguez.

Cuevas concedió a Justicia cinco días, que culminaron ayer, para responder a la moción de desestimación presentada por Torres Rodríguez, quien es representada por el abogado, Michael Corona. Torres Rodríguez argumentó en su moción que el tribunal no debía intervenir en la controversia por una “cuestión política”. Ahora Corona puede responder a los planteamientos de Justicia, según lo dispuso el juez. A base de esas mociones, Cuevas determinará si procede o no la desestimación solicitada por Justicia.

Justicia comienza su moción, de 30 páginas, refutando el argumento de “cuestión política” y asegura está en desuso, de acuerdo con varios pleitos resueltos por el Tribunal Supremo. El Ministerio Público pide a Cuevas que declare no ha lugar la moción de desestimación de Torres Rodríguez, que resuelva a favor de su destitución y que le imponga el pago de intereses, costas y honorarios de abogado “con cualquier otro procedimiento que en derecho proceda”.

“La doctrina de cuestión política limita la intervención judicial en asuntos que claramente son de la injerencia de las ramas políticas del Gobierno. Es decir, no son susceptibles de determinación judicial aquellas cuestiones que le competen propiamente a la legislatura o al ejecutivo. Consecuentemente, se trata de una restricción inherente a la división tripartita de nuestro sistema republicano, o sea, a la separación de poderes. Se procura resguardar la autoridad de cada una de las tres ramas de gobierno. De este modo, no implica que los tribunales están impedidos de atender asuntos políticos, sino que requiere que el poder judicial se abstenga de intervenir en asuntos que les competen a las otras ramas de gobierno conforme lo establece el esquema constitucional de separación de poderes”, argumenta Justicia para intentar rebatir la moción de Torres Rodríguez.

Recalca que el hecho de que estén involucrados “asuntos políticos” no significa que un tribunal no deba intervenir. Cita al Tribunal Supremo cuando se ha expresando diciendo que “el mero hecho que el pleito busca la protección de un derecho político no quiere decir que el mismo presenta una cuestión política”.

Establece que el caso trata de si Torres Rodríguez cumplió o no con sus responsabilidades tal y como lo dicta la Ley 167-2020. El estatuto no solo viabilizó la elección de seis cabilderos por la estadidad, sino que también les fijó la responsabilidad de “exigir que el Congreso proceda a admitir a Puerto Rico como estado de Estados Unidos” en Washington, indica Justicia.

“De todas esas disposiciones de la Ley-2020 se desprende claramente que hay criterios claros para que este tribunal pueda ejercer sus funciones adjudicativas”, indica Justicia, representado por Lorna María Rivera Franco, Sanery del Mar Santos Sánchez y Susanne B. Lugo Hernández.

Menciona que la Ley 167-20 establece que cada delegado debe comenzar a trabajar el 1 de julio de 2021, a tiempo completo, en representación de Puerto Rico, ante el Congreso, en Washington D.C. y exigiendo al Congreso que respete el mandato electoral a favor de la estadidad y proceda a admitir a Puerto Rico como estado de Estados Unidos.

“Esos son los criterios claros de la ley y por los cuales se solicita a este tribunal que evalúe si la señora Torres Rodríguez cumplió con su deber. Nuestra posición es que la peticionada no hizo ningún acto para cumplir con la ley. Ella desde el 1 de julio de 2021 no ha trabajado a tiempo completo en representación de Puerto Rico ante el Congreso en Washington D.C., exigiendo al Congreso que respete el mandato electoral a favor de la estadidad y proceda a admitir a Puerto Rico como estado de Estados Unidos.

De esta forma, Justicia intentó rebatir el cuestionamiento que hizo Cuevas, el pasado 11 de abril en una vista virtual. En ese momento, Cuevas se preguntó qué “métricas” debía considerar para adjudicar ante dos partes, una indicando que Torres incumplió son su deber y otra alegando lo opuesto. Igualmente, la moción aborda el argumento de Cuevas de que el caso es uno “novel”, pero “ello no presupone dificultad alguna al momento de resolver”.

Además, Justicia pide al tribunal que admita como evidencia los tres informes que ha presentado hasta el momento Torres Rodríguez y que son los mismos que ella ha sometido al gobernador Pedro Pierluisi. Ahora bien, aclaran que, en realidad, son dos informes porque el tercero es un vídeo. Sostienen que en los tres informes Torres Rodríguez no da cuenta de su trabajo sino que presenta críticas, incluso a la Ley 167-20 y denuncias de alegada corrupción”, además de que cuestiona la razón de ser de la encomienda que tiene.

“Nótese que en ninguno de los informes presentados por la delegada especial se desprende las veces que la señora Torres Rodríguez cumplió con los propósitos de la ley que ella misma reconoce, al no informar cuántas veces ha asistido a Washington D.C. ni el número de congresista con las cuales se ha reunido presencial o virtualmente para exigirle admitir a Puerto Rico como estado. Pretende no rendir cuenta de las funciones para las cuales fue electa y por las que cobra un salario sustancial ($90,000 anuales y $30,000 por reembolso de gastos)”, argumenta el Ministerio público.

“Se le pide a este tribunal a que sólo haga una determinación de si la señora Torres Rodríguez hizo e informó en su informe las gestiones realizadas ante el Congreso de los Estados Unidos conducentes a exigirle a los congresistas la admisión de Puerto Rico como estado, nada más”, agrega la moción.