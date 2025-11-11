Opinión
11 de noviembre de 2025
Justicia federal pide tiempo adicional para contestar apelación de María Milagros “Tata” Charbonier

La solicitud fue presentada por el nuevo fiscal asignado en la División de Delitos Criminales en Washington D.C.

11 de noviembre de 2025 - 5:51 PM

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó este lunes más tiempo al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para responder a la apelación de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier, según una petición presentada por el fiscal Brendan B. Gants, de la División de Delitos Criminales de Justicia federal en Washington D.C.

Gants explicó que, desde el inicio del proceso apelativo, en julio de 2024, el caso había sido atendido por el fiscal W. Connor Winn, quien fue asignado el viernes pasado a atender un caso urgente en el Apelativo del Quinto Circuito.

Entonces, Gants quedó a cargo de la apelación consolidada de Charbonier y su esposo Orlando Montes.

Además de este cambio, el fiscal recordó que el Tribunal le había concedido a Charbonier seis prórrogas para entregar su informe de apelación, hasta que sometió un documento 199 días después de la fecha límite original, mientras que Montes entregó el suyo a mediados del mes pasado.

Asimismo, señaló que ambos informes fueron de “tamaño mayor colectivamente incluyendo 54,873 palabras” y levantaron múltiples asuntos, “incluyendo la suficiencia de las pruebas que sustentan las condenas de cada acusado, así como las alegaciones probatorias, instructivas, de sentencia y de otra índole”.

Tras recordar que no fue el fiscal del caso en el Tribunal Federal en San Juan, y que tiene otros en agenda, indicó que necesita preparar contestaciones a los informes de Charbonier y Montes que “dependen en gran medida de los hechos y requieren un análisis minucioso del expediente del caso, que incluye un juicio con jurado de once días”.

“El abogado que suscribe necesita tiempo para analizar el expediente, investigar la legislación aplicable, redactar un escrito de contestación consolidado que ayude a este Tribunal a resolver las cuestiones planteadas por los demandados, y someter dicho escrito a revisión interna antes de su presentación”, apuntó el fiscal, quien comentó que ya tenía planificadas vacaciones con su familia para Acción de Gracias y Navidad.

Añadió que los abogados de ambos convictos se oponen a que le concedan tiempo adicional para la Fiscalía, que aseguró que “no solicita esta prórroga con fines dilatorios, sino para dar al fiscal tiempo suficiente para preparar un escrito que ayude al Tribunal a resolver estas apelaciones consolidadas”.

Ante ese panorama, Gants pidió que se le permita una extensión de 60 días, hasta el 12 de enero.

A mediados del mes pasado, el Apelativo no descartó que el caso pudiera ser incluido en el calendario de vistas orales de febrero de 2026.

La representación legal de ambos acudió a Boston para solicitar que se deje sin efecto el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado en enero de 2024, alegando una serie de errores durante el proceso en el Tribunal Federal en San Juan.

Los cargos contra ambos por conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (“kickbacks”), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero alegaron un esquema de corrupción mediante el cual supuestamente Charbonier y Montes se apropiaron de cerca de $100,000.

