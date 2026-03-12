Justicia presenta 43 denuncias contra 10 imputados por varios delitos en la zona de Caguas

La Fiscalía de Caguas formuló un total de 43 cargos contra 10 personas imputadas por delitos que van desde robo, escalamiento y fraude en construcción hasta actos lascivos y maltrato de menores. El proceso de este miércoles culminó con la imposición de un total de $2.5 millones en fianzas.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que los cargos fueron formulados por la fiscal Arlene Gardón Rivera ante la jueza Karina Díaz Pérez.

“En el Departamento de Justicia, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que todas las personas, especialmente los más vulnerables, reciban la protección que merecen bajo la ley”, sostuvo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en el escrito.

“Cada caso que llevamos representa vidas afectadas y familias que dependen de un sistema de justicia eficiente, firme y humano. Continuaremos trabajando de la mano con la Policía de Puerto Rico para asegurar que quienes cometen delitos respondan por sus actos y que la justicia se administre con agilidad, integridad y sensibilidad”, añadió la funcionaria.

Wilfredo Villegas Andaluz enfrenta cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras. La investigación llevada a cabo reveló que, para la fecha del 12 de agosto de 2024, el imputado fue contratado por Tomás Martínez Coriano para la instalación de puertas interiores y exteriores, ventanas, puertas de armarios y puertas de garaje, por la cantidad de $24,160,00.

Como parte del acuerdo, el querellante le entregó al hombre, que operaba el negocio bajo el nombre de Villegas Home Services, un depósito de $16,000. Sin embargo, el querellante recibió únicamente las ventanas, pese a múltiples llamadas y mensajes de texto al imputado. La jueza fijó una fianza de $10,000 que Villegas Andaluz prestó. La vista preliminar se celebrará el 24 de marzo.

Por su parte, Víctor Gómez Medina, de 41 años, enfrenta cargos por fraude por hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2024. Para la fecha, la querellante presuntamente suscribió un contrato con Gómez Medina, quien operaba bajo el nombre de “Luxury Garage Door and More”, para trabajos relacionados con puertas de garaje.

Para esa fecha la mujer le pagó al imputado $8,490. Sin embargo, a la fecha este no ha realizado los trabajos para los cuales se le contrato, ni ha reembolsado la suma pagada, a pesar de múltiples promesas incumplidas. Los cargos se formularon en ausencia; Díaz Pérez expidió una orden de arresto y fijó una fianza de $50,000.

Entretanto, Amilcar Norad Collazo, de 53 años, fue imputado de fraude en relación con hechos reportados el 25 de junio de 2025. De la investigación surgió que el imputado acudió al establecimiento Caguas Comercial y realizó un pagó con un cheque por la cantidad de $4,092.78.

El cheque fue devuelto por falta de fondos, y Norad Collazo no ha pagado la cantidad al perjudicado, identificado como Juan Rivera Hernández. Los cargos contra el imputado se presentaron en ausencia y, tras escuchar la prueba, la jueza le impuso una fianza de $130,000 y firmó una orden de arresto.

Por otro lado, Wilfredo Rodríguez Rivera, de 41 años, enfrentan cargos por, presuntamente, escalar la escuela Miguel Meléndez Muñoz de Cayey. Las cámaras de seguridad ubicadas en el plantel permitieron captar el momento en que el individuo accedió a los predios de la estructura mediante una verja entreabierta y luego se le ve saliendo del interior de la escuela con dos compresores de aire acondicionado.

Cuando personal de la empresa Genesis Security llegó al lugar, sorprendieron al individuo cargando los compresores en un vehículo. Tras escuchar la prueba, la jueza le impuso una fianza de $40,000.

Del mismo modo, la Fiscalía de Caguas formuló cargos contra Edgardo Muñoz Rodríguez, de 38 años, por fraude contra una mujer identificada como Liliana Rivera Matos.

De la investigación de los hechos se desprende que el imputado causó daño a la puerta de un establecimiento, logrando acceso al lugar y ocasionando daños a máquinas tragamonedas. La jueza Karina Díaz encontró causa en los cargos presentados y le impuso una fianza de $250,000.

Mientras, Oscar Rosario Zayas enfrenta cargos por robo y violaciones a la Ley de Armas por actos cometidos contra Roberto Colón Carrasquillo.

La investigación de los hechos reveló que, para la fecha del 24 de enero de 2026, a las 5:00 p.m., el querellante se encontraba sentado en el área de la sala de su residencia cuando se percató de un vehículo de motor detenido frente a su casa. Del vehículo se bajó un individuo, con una máscara blanca cubriendo su rostro y un arma de fuego, exigiendo que le entregara el dinero o de lo contrario le dispararía y lo mataría.

Posteriormente, el asaltante entró a la residencia, junto al querellante, y en un dormitorio comenzó a buscar en el área del closet, exigiendo dinero y narcóticos. Luego se movió a la sala y la cocina. El hombre se apropió de un celular, las llaves de la residencia y de vehículos de motor. Antes de marcharse, también agredió a Colón Carrasquillo en la cabeza con el arma de fuego. Díaz Pérez fijó una fianza de $600,000.

Por otro lado, Jeroham Peluyera Tirado fue imputado de delitos relacionados a fraude en obras de construcción. La investigación reveló que el ciudadano José Rodenas Medina pagó a Peluyera Tirado para que realizará, mediante la empresa KCD Construction Diseño y Más, trabajos de construcción en su residencia en la Urbanización Bello Monte en Guaynabo.

No obstante, pese a que para el 13 de diciembre de 2025 Rodenas Medina le entregó la cifra de $1,380 en efectivo, el imputado no ha realizado las obras para las cuales fue contratado. Díaz Pérez encontró causa contra Peluyera Tirado y le fijó una fianza de $130,000.

Joel Llera Santos, en cambio, enfrenta cargos por, supuestamente, escalar un comercio propiedad de Alana Rodríguez Meléndez en hechos ocurridos para el 3 de febrero de 2026.

Las cámaras del local, presuntamente, capturaron el momento en que Llera Santos, tras escalar unas rejas de metal, accedió al lugar y se apropió de propiedad de Rodríguez Meléndez. A Llera Santos se le fijó una fianza de $25.000.

Justicia añadió que Wilberto Alemán Betancourt enfrenta cargos por tres casos separados de escalamiento de comercios en Caguas y Gurabo.

En el primer caso, Alemán Betancourt fue imputado de escalar, el 9 de noviembre de 2025, el negocio Lomita de Charlie en la avenida Degetau en Caguas. En el lugar el hombre, supuestamente, se apropió de $2,200, bebidas alcohólicas, botellas de licor y cervezas artesanales. Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad del local.

Por estos hechos, Díaz Pérez encontró causa para arresto y fijó una fianza de $450,000.

En el segundo caso, el hombre fue imputado de escalar la panadería Pan y Canela ubicada en Caguas. Allí, la dueña del establecimiento reportó que el imputado le causó daños al cristal frontal del negocio con una piedra, logrando acceso al interior.

Una vez dentro del local, se apropió de $300 en efectivo. Díaz Pérez también encontró causa para arresto e impuso una fianza de $300,000.

Mientras, en el tercer caso presentado contra Alemán Betancourt, este enfrenta cargos por escalar la panadería Los Quiñones en Gurabo. Allí, la investigación reveló que, tras forzar la entrada principal del negocio, se apropió de $3,000 entre mercancía y dinero en efectivo.

Los daños a la propiedad fueron estimados en $4,000. Tras encontrar causa para arresto, Díaz Pérez fijó fianza de $300,000.