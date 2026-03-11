Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cae en Mayagüez un prófugo federal buscado por las autoridades desde 2016

Contra Robert Serina, de 45 años, pesaban dos órdenes de arresto por posesión y distribución de cocaína y lavado de dinero

11 de marzo de 2026 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Serina. (Suministrada por la Policía)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos del área de Mayagüez arrestaron el martes a un prófugo federal que era buscado por las autoridades desde 2016.

Según la Policía, Robert Serina, de 45 años, fue detenido en la carretera 64, del barrio Maní, en Mayagüez.

Contra Serina pesaban dos órdenes de arresto por posesión y distribución de cocaína y lavado de dinero por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2016.

La intervención estuvo a cargo del agente Andy Montañez Vargas en unión al sargento Rubén Lamberty Aldea y el teniente Armando Santiago Ramos de la División de Arrestos Especiales del Área de Mayagüez.

