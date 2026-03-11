Cae en Mayagüez un prófugo federal buscado por las autoridades desde 2016
Contra Robert Serina, de 45 años, pesaban dos órdenes de arresto por posesión y distribución de cocaína y lavado de dinero
11 de marzo de 2026 - 11:35 AM
11 de marzo de 2026 - 11:35 AM
Agentes adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos del área de Mayagüez arrestaron el martes a un prófugo federal que era buscado por las autoridades desde 2016.
Según la Policía, Robert Serina, de 45 años, fue detenido en la carretera 64, del barrio Maní, en Mayagüez.
Contra Serina pesaban dos órdenes de arresto por posesión y distribución de cocaína y lavado de dinero por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2016.
La intervención estuvo a cargo del agente Andy Montañez Vargas en unión al sargento Rubén Lamberty Aldea y el teniente Armando Santiago Ramos de la División de Arrestos Especiales del Área de Mayagüez.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: