Cae en Mayagüez un prófugo federal buscado por las autoridades desde 2016

( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos del área de Mayagüez arrestaron el martes a un prófugo federal que era buscado por las autoridades desde 2016.

Según la Policía, Robert Serina, de 45 años, fue detenido en la carretera 64, del barrio Maní, en Mayagüez.

Contra Serina pesaban dos órdenes de arresto por posesión y distribución de cocaína y lavado de dinero por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2016.