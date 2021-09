El juicio en su fondo contra Jensen Medina Cardona, acusado por presuntamente asesinar a Arellys Mercado Ríos durante una discusión por un teléfono celular el 18 de agosto del 2019, continuará el próximo 7 de octubre en la sala de la jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, tras culminar hoy el contrainterrogatorio al examinador de armas de fuego, Abdiel Ramírez Negrón.

El perito confirmó a finales de julio que la bala disparada para cometer el crimen provino de una de las armas ocupadas al imputado.

La defensa, encabezada por el licenciado Jorge Gordon Menéndez, le preguntó hoy si la cantidad de libras de presión que se requieren para activar el gatillo de un arma de fuego Heckler & Koch pudiera variar si se comparan con las que se ejercen cuando una persona está empujando a otra para sacársela de encima, y el experto le respondió que no podía darle una contestación categórica.

Acto seguido, se volvieron a examinar los vídeos de seguridad de la noche del crimen para que observara la magnitud de los empujones en las imágenes tomadas a distancia, seguidas del destello del disparo que alcanzó a Mercado Ríos en el cuello ocasionándole la muerte, y el abogado le repitió la misma interrogante.

“No puedo responderle categóricamente, pero pudiera ser que el empujón sea con mayor presión que halar el gatillo”, sostuvo Ramírez Negrón, cuyo testimonio ya culminó.

Según el fabricante alemán de armas de fuego, se requieren 5.5 libras de presión para accionar el gatillo, dijo el examinador a preguntas del licenciado Gordon Menéndez. Detalló que solo se puede alterar la presión si se cambia una pieza, no obstante, reveló que ese examen no lo realizó.

El testigo dio a conocer, durante la vista anterior, que el casquillo que se ocupó como evidencia en la escena del asesinato fue disparado con la pistola Heckler & Koch, una de las dos armas de fuego ocupadas a Medina Cardona, según lo certificó en su informe realizado mientras laboraba para el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Que la pistola descrita en la pieza dos, la Heckler & Koch, fue la que disparó el casquillo de bala”, afirmó Ramírez Negrón, al repasar el documento en el que plasmó sus conclusiones, quien actualmente labora como investigador médico legal del condado de Orange en Orlando, Florida.

Además, observó que el “firing pin” (la varilla que impacta el primer o iniciador que enciende la pólvora) del arma de fuego estaba parcialmente alterado, según se reflejó también en el casquillo, donde observó un tipo de rallado, que de acuerdo con su peritaje no puede ser ocasionado por el desgaste por el uso. Esta característica peculiar también queda marcada en el casquillo.

“Luego de hacer mi comparación microscópica que llego a una identificación de la placa de retroceso, cuando voy a buscar las características en el ‘firing pin’ veo unas irregularidades que no son comunes, según mi experiencia. Cuando me doy cuenta de eso procedo a desmontar el ‘firing pin’ de la pistola y voy al microscopio y ahí me doy cuento que, en efecto, sí está alterado; tiene como un rallado, como si hubiese sido limado”, declaró el experto, en verano.

El fiscal Eduardo Beale fue quien estuvo a cargo del interrogatorio de Ramírez Negrón, quien laboró en el ICF hasta octubre del 2020 y fue el encargado de examinar las dos armas de fuego ocupadas al imputado en una residencia en Caguas y hacer la comparación con un casquillo ocupado como evidencia para establecer, mediante prueba científica, si alguna de las pistolas fue utilizada para cometer el crimen de Mercado Ríos.

Este respondió que analizó una pistola Glock y otra marca Heckler & Koch, ambas de calibre 9 milímetros, e hizo los disparos de prueba requeridos para compararlos, como parte del examen del casquillo, el estudio pericial y la fotomicrografía o estudio de comparación microscópica, según se desprende de un documento titulado “Certificado de Examen”.

Mientras, apuntó que las marcas que un arma de fuego deja en el casquillo son únicas, al igual que otras características microscópicas que las deja en el interior del fulminante, y respondió preguntas técnicas sobre todo el análisis que realizó.