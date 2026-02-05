Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“La Diabla” recibe condena de 120 años de cárcel por el asesinato de “El Ministro”

Heidy Marmolejo García se había declarado culpable por la muerte de su expareja

5 de febrero de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Carolina emitió una sentencia de 120 años y tres meses de cárcel para Heidy M. Marmolejo García, alias “La Diabla”, por el asesinato de su expareja, el exponente del género urbano Edgar Paul Tejada García, “El Ministro”.

La condena fue emitida hoy, jueves, durante una vista en la sala 204, por el juez Santos Ramos Lugo, informó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

Marmolejo García se había declarado culpable en noviembre pasado, luego de 13 meses de haber comenzado el juicio en su contra.

La convicta aceptó responsabilidad por ordenar el asesinato de Tejada García en octubre de 2022 y atentar contra la vida de la entonces pareja del occiso, quien fue la primera testigo en la vista preliminar.

Específicamente, hizo alegación de culpa por los cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor, posesión de municiones, portación y uso de arma de fuego, portación y transportación de arma de fuego y disparar desde un vehículo.

Según el Departamento de Justicia, el caso fue radicado el 13 de julio de 2023 y que el juicio comenzó el 8 de octubre de 2024. En el desfile de prueba, el Ministerio Público presentó una treintena de testigos. También llevó sobre 80 piezas de evidencia, incluyendo la prueba digital vinculante contra Marmolejo García.

Le imputaron haber coordinado el ataque con otras dos personas, Giovann J. Stella Laboy y Giovanni Maldonado Ortiz, quien fue testigo estrella del Ministerio Público.

