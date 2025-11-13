Heidy “La Diabla” Marmolejo García se declara culpable por el asesinato de “El Ministro”

Luego de 13 meses de haber comenzado el proceso judicial, Heidy M. Marmolejo García, conocida como “La Diabla”, se declaró culpable el jueves, en la sala 204 del Tribunal de Carolina, por el asesinato de su expareja, Edgar Paul Tejada García, conocido en la industria musical como “El Ministro”, además de atentar contra la vida de Kelymi Angelí Cosme Feliciano, con quien el occiso tenía una relación sentimental al momento de ser baleado.

Los cargos que le imputaban, entre otras cosas, eran ordenar el asesinato de Tejada García, el 29 de octubre de 2022, y de atentar contra la vida de Cosme Feliciano, quien también fue primera testigo en la vista preliminar.

Asimismo, la fiscalía de Carolina le imputaba a Marmolejo García haber coordinado el ataque con otras dos personas, Giovann J. Stella Laboy y Giovanni Maldonado Ortiz.

Así trasladaron a “La Diabla” desde Texas a Puerto Rico Aquí el video. Heidy Michelle Marmolejo García fue arrestada como la alegada autora intelectual de asesinar a su expareja Edgar Paul Tejada García, conocido como “El Ministro” en el mundo de la música urbana.

Un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia detalla que el caso fue radicado el 13 de julio de 2023 y que el juicio comenzó el 8 de octubre de 2024, extendiéndose todo este tiempo con un desfile de prueba donde el Ministerio Público presentó una treintena de testigos y sobre 80 piezas de evidencia, incluyendo la prueba digital vinculante contra Marmolejo García.

PUBLICIDAD

Marmolejo García se declaró culpable por los siguientes siete cargos, sin reclasificación de ninguno de los delitos: asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor, posesión de municiones, portación y uso de arma de fuego, portación y transportación de arma de fuego y disparar desde un vehículo.

“El proceder de la defensa en el día de hoy no constituye un preacuerdo entre las partes. Debido a que la acusada hizo alegación de culpabilidad por los delitos tal cual fueron imputados, el Ministerio Público únicamente eliminó el agravante de grave daño corporal en tres denuncias al amparo de la Ley de Armas”, lee el comunicado.

Según el texto, previo a la declaración de culpabilidad de Marmolejo García, restaba el contrainterrogatorio del agente investigador, Pedro Medina, y los testimonios del testigo estrella y coautor, Maldonado Ortiz, así como el de la sobreviviente Kaleimy Cosme Feliciano.

“Entiéndase que con esta alegación (de culpabilidad) se logró la convicción de la acusada por todos los delitos presentados en las acusaciones”, lee el texto.

Marmolejo García, a quien le formularon cargos en ausencia porque escapó de Puerto Rico, fue arrestada en el estado de Texas en julio de 2023 y, posteriormente, extraditada a la isla por el Departamento de Justicia.

Los hechos

De acuerdo con el resultado de la investigación a cargo del agente Pedro Medina, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, la madrugada del 29 de octubre de 2022, los imputados se personaron a la casa de Tejada García y lo siguieron desde un vehículo de motor, disparándole continuamente, hasta llegar a la marginal de la avenida Baldorioty de Castro, frente a la antigua Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina, ocasionándole la muerte con múltiples heridas de bala.

PUBLICIDAD

En el vehículo junto al occiso se encontraba Cosme Feliciano, quien sobrevivió a dicho atentado.