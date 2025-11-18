La Policía lo busca: hombre se habría robado 10 perfumes valorados en más de $600

Las autoridades buscan a un hombre de 29 años contra quien se expidió una orden de arresto tras presuntamente robarse 10 perfumes de distintas marcas de la tienda Burlington, ubicada en Plaza Escorial, en Carolina.

De acuerdo con la Policía, la apropiación ilegal habría ocurrido el 19 de octubre cuando el imputado, identificado como Luis Torres Arzuaga, supuestamente amenazó con agredir a una empleada y se robó la mercancía valorada en aproximadamente $616.14.

Por estos hechos, el fiscal Juan Domínguez formuló un cargo en ausencia contra el imputado por el delito de robo.

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto y expidió una orden contra Torres Arzuaga con una fianza de $50 mil.