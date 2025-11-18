Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía lo busca: hombre se habría robado 10 perfumes valorados en más de $600

El hombre de 29 años supuestamente amenazó con agredir a una empleada al momento de los hechos

18 de noviembre de 2025 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen del sujeto. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades buscan a un hombre de 29 años contra quien se expidió una orden de arresto tras presuntamente robarse 10 perfumes de distintas marcas de la tienda Burlington, ubicada en Plaza Escorial, en Carolina.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, la apropiación ilegal habría ocurrido el 19 de octubre cuando el imputado, identificado como Luis Torres Arzuaga, supuestamente amenazó con agredir a una empleada y se robó la mercancía valorada en aproximadamente $616.14.

Por estos hechos, el fiscal Juan Domínguez formuló un cargo en ausencia contra el imputado por el delito de robo.

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto y expidió una orden contra Torres Arzuaga con una fianza de $50 mil.

Si tiene información que lleve al arresto de esta persona, puede comunicarse a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o con los agentes de la División de Robos del CIC de Carolina al 787-257-7500 ext.1520 o 1450.  También puede escribir a través de la red social X en @PRPDNoticias o Facebook www.facebook/prpdgov

Tags
Breaking NewsCICCarolinaRobos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: