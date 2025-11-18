La Policía lo busca: hombre se habría robado 10 perfumes valorados en más de $600
El hombre de 29 años supuestamente amenazó con agredir a una empleada al momento de los hechos
18 de noviembre de 2025 - 8:28 AM
18 de noviembre de 2025 - 8:28 AM
Las autoridades buscan a un hombre de 29 años contra quien se expidió una orden de arresto tras presuntamente robarse 10 perfumes de distintas marcas de la tienda Burlington, ubicada en Plaza Escorial, en Carolina.
De acuerdo con la Policía, la apropiación ilegal habría ocurrido el 19 de octubre cuando el imputado, identificado como Luis Torres Arzuaga, supuestamente amenazó con agredir a una empleada y se robó la mercancía valorada en aproximadamente $616.14.
Por estos hechos, el fiscal Juan Domínguez formuló un cargo en ausencia contra el imputado por el delito de robo.
El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto y expidió una orden contra Torres Arzuaga con una fianza de $50 mil.
Si tiene información que lleve al arresto de esta persona, puede comunicarse a la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o con los agentes de la División de Robos del CIC de Carolina al 787-257-7500 ext.1520 o 1450. También puede escribir a través de la red social X en @PRPDNoticias o Facebook www.facebook/prpdgov
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: