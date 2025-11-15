Arrestan a imputado de asesinar a su padre tras supuestamente golpearlo con una silla de metal

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón arrestaron a un hombre de 41 años contra quien pesaba una orden de arresto por presuntamente causar la muerte de su padre en Levittown, en Toa Baja.

De acuerdo con la Policía, los hechos habrían ocurrido el 17 de abril, cuando Juan Carlos Muñiz Rosado presuntamente agredió a su padre con una silla en el área de la boca en medio de una discusión.

Según la Uniformada, el imputado habría indicado que su padre lo corrió con un cuchillo y, en su defensa, lo golpeó con una silla de metal.

Tras el incidente, la víctima fue recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde fue diagnosticado con una fractura craneal. Posteriormente, el 16 de mayo, falleció a causa de los traumas sufridos.

Por estos hechos, la Fiscalía radicó cargos en ausencia contra Muñiz Rosado por asesinato en segundo grado y portación y uso de armas blancas.

Sin embargo, en entrevista con Noticentro (WAPA TV), el imputado negó haber hecho algún tipo de admisión sobre los hechos a las autoridades.

“Yo cojo la silla y él viene corriendo con el cuchillo (...) Yo nunca le voy a dar a mi papá como ellos están diciendo. Él se dio con el tubo y quedó inconsciente (...) Yo mismo fui el que llamó a la Policía antes de eso porque mi papá estaba agresivo”, expresó al medio televisivo.

“Nunca tomaron una declaración mía preguntando qué pasó. Ellos llamaron a mi hermano (...) Yo siempre estuve esperando aquí. Yo siempre he estado viviendo aquí. ¿Por qué no me llamaron para dar expresiones?", sostuvo.