El consorcio LUMA Energy presentó este viernes ante el Tribunal Superior de San Juan una moción en la que alega que cumplió con el requerimiento de información de la Cámara de Representantes.

“Por todo lo cual, se solicita que este honorable Tribunal determine que LUMA cumplió con la Orden del 28 de octubre de 2021, declare con lugar la Oposición a la Moción de Desacato, deniegue la primera, segunda y tercera moción de desacato y archivo el caso”, reza la moción de 108 páginas.

Por ejemplo, la privatizadora planteó que puede producir al Tribunal “bajo sello de confidencialidad” comunicaciones entre las empresas Atco, Quanta Services e Innovative Services Management con la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP). Estas firmas conforman el consorcio que supone LUMA Energy. La empresa describe estas comunicaciones como “documentos confidenciales” que solamente poder ser inspeccionados a puerta cerrada.

También divulgaría, a puerta cerrada, los nombres de sus Directores Regionales,

LUMA Energy indicó que intenta identificar si cuenta con comunicaciones entre Atco, Quanta y la Junta de Supervisión Fiscal, si habría comunicaciones entre Atco y Quanta con la AAPP, aunque advierte que antes de la concesión del contrato de privatización “las comunicaciones entre proponentes y terceros sobre el proceso competitivo de propuestas estaban estrictamente prohibidas”.

En el campo laboral, Luma sostuvo que al 1 de octubre cuenta con 3,593 empleados incluyendo un total de 273 empleados de línea, aunque en una serie de tablas se clasifican bajo diferentes categorías. También tienen 34 técnicos de subestaciones y 451 empleados en servicio al cliente.

“La información antes detallada es responsiva al requerimiento y lo satisface”, sostuvo la empresa al aludir a las cifras de su plantilla laboral.

Del total de empleados, al 1 de octubre 479 son extrabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica.

En la moción, Luma sostiene que el único desembolso de fondos propios de la empresa desde que se otorgó el contrato de transmisión y distribución ha sido la creación de un programa de aprendices.

“El programa de aprendices entregado a través de LUMA es el primer programa de aprendices registrados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para trabajadores de línea en Puerto Rico”, lee la moción.

La empresa presentó en su moción el Plan de Manejo de Emergencias de la compañía, aclaró que no se ha firmado un acuerdo colaborativo con el alcalde de San Sebastián, sostuvo que tiene siete contactos disponibles para los Alcaldes,

Luma no ofreció información más allá de la divulgada al Congreso en cuanto al salario de cinco vicepresidentes que cobran más de $200,000 anuales y que el salario de seis “altos ejecutivos”, incluyendo el de su presidente, Wayne Stensby, es sufragado “sin costo para los clientes”. El salario de Stensby es el único que supera $500,000 al año.

Sobre contrataciones de bufetes de abogados, como parte del proceso de transición entre el otorgamiento del contrato y el pasado 1 de junio, y solo en el contexto de trabajos con la AAPP, la empresa gastó $5.2 millones, incluyendo $1.2 millones a través de ATCO. En el caso de Luma, el bufete más beneficiado fue DLA Piper con $4 millones. Ya iniciada la administración del sistema de transmisión y distribución.

Luma ha gastado $6 millones, gran parte durante el proceso de transición, en bufetes por trabajos no relacionados con la AAPP.

Luma indicó que no ha contratado cabilderos.

En declaraciones escritas, el representante popular Luis Raúl Torres indicó que LUMA Energy no ha cumplido con la orden del tribunal.

“Las 108 páginas son un alegato legal que hacen insistiendo que hay documentos confidenciales y que no tengo standing para llevar la demanda. No es nada nuevo”, indicó Torres al sostener que la empresa no cumplió con entregar una serie de documentos que había requerido el juez Anthony Cuevas Ramos.

Torres, no obstante, comentó que está en manos de Cuevas Ramos si LUMA Energy cumplió o no.

“Son los mismos argumentos ya presentados en la vista por desacato”, comentó. “Además, entregaron unos documentos y le piden al juez que los vea en Cámara para que el juez decida si, como LUMA reclama, son confidenciales”, agregó el legislador. “Nuestra posición es que LUMA no cumplió con la orden del tribunal. Resta que el juez Anthony Cuevas Ramos haga cumplir la orden de desacato y ordene el arresto y encarcelamiento del presidente de LUMA, Wayne Stensby”, finalizó.