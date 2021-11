Humacao - Leslie Pagán Díaz informó hoy, lunes, al tribunal que se declarará culpable por el asesinato de su hijo de dos años, Dylan Caleb Vega Pagán, cuya osamenta fue encontrada cerca de un río en Humacao en septiembre de 2020.

La mujer de 25 años aceptó la oferta del Ministerio Público de hacer alegación de culpabilidad por asesinato en segundo grado con atenuante para una sentencia de 37 años y medio de prisión.

La oferta estaba en pie desde que comenzó el caso, pero la acusada no lo había aceptado. Aun así, Justicia mantuvo en pie la oferta, la cual fue conversada nuevamente por el abogado Manuel Grant Groenou, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), con Pagán Díaz.

En sala abierta del tribunal, Grant Groenou informó que no había obtenido una posición final, por lo que el juez Martín I. Ramos Junquera le indicó que nadie la podía obligar a una decisión, pues estaba listo para comenzar el juicio.

En ese momento, Pagán Díaz conversó en voz baja con su abogado, quien entonces pidió un receso para buscar los documentos necesarios para hacer la alegación de culpabilidad.

Posteriormente, tras cumplir con el trámite de documentos, el juez le preguntó a Pagán Díaz cómo se declaraba. La acusada contestó: “Culpable”.

Leslie Pagán Díaz durante el proceso judicial. (Alex Figueroa Cancel)

De haber ido a juicio, en sala estaban como testigos del Ministerio Público dos agentes de la División de Homicidios, dos trabajadores sociales del Departamento de la Familia (DF) y el padre biológico del niño Vega Pagán.

Pagán Díaz y el padrastro del niño, José Santiago Maymí, enfrentan cargos por asesinato, violación a la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y destrucción de pruebas.

Previamente, Santiago Maymí había llegado a un acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de Pagán Díaz.

Ambos habían sido arrestados por la Policía en septiembre de 2020 por un caso de robo. Como parte del interrogatorio de parte de las autoridades, salió a relucir la información sobre la muerte del menor.

La información obtenida dirigió a los oficiales a orillas del río Patagonia, en Humacao, donde encontraron la osamenta del menor. Al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), le tomó casi un mes determinar que la osamenta encontrada era del niño de dos años debido a que lo que las autoridades hallaron fue, básicamente, el esqueleto del menor.

En diciembre del año pasado, la jueza Enid Cristina Rivera García encontró causa para el arresto contra Santiago Maymí, de 31 años, y Pagán Díaz, de 25 años, e impuso fianzas globales de $1.5 millones para cada uno. Al no prestar sus fianzas, los dos quedaron detenidos hasta la resolución del juicio.

Para septiembre de 2020, el entonces director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, Teddy Morales, indicó que el padre biológico del menor había notificado al Departamento de la Familia, el 15 de septiembre, que el menor estaba siendo maltratado.

“Pero él no tenía constancia porque no podía dar con el paradero del menor, mamá no le dejaba ver el nene”, agregó el oficial en aquel momento.

Morales relató que Familia intentó dar con la madre del menor en múltiples ocasiones, pero que ella fue evasiva y no cooperó con las autoridades. Ante eso, el 17 de septiembre de 2020 solicitaron ante un tribunal la remoción del menor, la cual fue concedida.

De acuerdo con el oficial, cuando de Familia acudió a la Policía, todavía los arrestados permanecían bajo custodia, por lo que lograron relacionar con facilidad ambos casos.