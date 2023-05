La fiscalía federal reveló públicamente que la coleccionista y especialista en arte Michele Taburno Vasarely enfrenta cargos criminales en Francia, relacionado al caso que llevó al allanamiento y ocupación de cientos de pinturas en su residencia en el Viejo San Juan en abril pasado.

En una moción, asimismo, el Ministerio Público expuso que un tribunal en Francia emitió una orden de arresto, que está vigente desde 2018 en su contra, por rehusarse a entregar las obras de arte de su difunto suegro Victor Vasarely, considerado padre del arte óptico y geométrico (“Op Art”).

La moción fue presentada ante el Tribunal Federal en San Juan la semana pasada por Jonathan Gottfried, de la fiscalía federal en Puerto Rico, y Allison Ickovic, de la Sección Internacional contra el Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Hasta el momento, las denuncias habían permanecido selladas en el expediente judicial, pero fueron publicadas en la moción que radicaron los fiscales para oponerse a una petición pública que Taburno Vasarely presentó al Tribunal Federal en San Juan, solicitando que le devuelvan las obras ocupadas durante el allanamiento del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

PUBLICIDAD

Los cargos criminales

Los fiscales destacaron que “los jueces franceses presiden un caso criminal en contra de ella (Taburno Vasarely), no uno civil. Ellos han emitido una orden de arresto en contra de ella”.

“Los jueces franceses han confirmado que ella ha sido acusada de delitos graves según la ley francesa que conllevan sentencias de prisión, si resulta convicta, de cinco a siete años, así como la confiscación de cualquier propiedad obtenida en conexión con esas ofensas”, detallaron los fiscales.

“Específicamente, ella ha sido acusada de abuso de confianza”, agregó la moción, que incluye referencias a 11 artículos del código penal de Francia en las que se basa el caso criminal contra Taburno Vasarely.

La misma moción de los fiscales federales resumió el caso criminal en Francia, asegurando que la exposición de las alegaciones fue revisado por funcionarios de la justicia en ese país antes de ser presentado en el Tribunal Federal en San Juan.

/

Todo comenzó con un documento

Según los fiscales, el caso criminal en Francia no fue iniciado por Pierre Vasarely, hijo de Victor Vasarely. Los fiscales explicaron que el caso llegó a las autoridades francesas por una querella sometida por Maitre Huertas, quien fue asignado como una especie de síndico a administrar la Fundación Vasarely en Francia, después de que la entidad pública se fuera a la quiebra tras un arbitraje que determinó la distribución de las obras de arte en 1995 y que está en el centro de toda la controversia.

Según la moción, todo comenzó cuando Huertas llevaba a cabo una revisión de la entidad y encontró un documento que “presentó cuestionamientos de la buena fe de las partes en el arbitraje, que resolvía todas las disputas sobre la propiedad del arte ocupado”.

PUBLICIDAD

“El documento parece haber sido escrito por Yann Streiff, un abogado parisino y amigo de la familia, con fecha del 1 de agosto de 1995, que le dio poder exclusivo a (Michelle) Taburno Vasarely para manejar, administrar y disponer de las obras de Victor Vasarely que tenía la Fundación o que ‘vaya a tener’”, apuntaron los fiscales.

Añadieron que el documento fue escrito antes de que comenzara el arbitraje, lo que “sugiere que el resultado” estaba “predeterminado” y “prejuzgado”. Resaltaron que esa resolución prehecha “aseguraba a Taburno Vasarely una remuneración sustancial”.

El alegado esquema de conspiración

Según los fiscales federales, los cargos criminales en Francia alegan que Taburno Vasarely “participó en una conspiración para manipular los resultados de un arbitraje para inflar el valor del arte previamente donado por los herederos de la Fundación de Arte Vasarely”.

También alegan que “abusó de su posición como presidenta de la junta directiva de la Fundación Francesa Vasarely al apropiarse indebidamente de las obras de arte originales de Victor Vasarely con el fin de venderlas para su propio beneficio”.

“Entre 1995 y 1997, se alega que (Michelle) Taburno Vasarely participó en un esquema con amigos y abogados a quienes designó para representar a las partes en competencia y los jueces de arbitraje, muchos de los cuales han admitido su complicidad en este plan”, indica la moción.

Asimismo, apuntó que dos abogados “admitieron que escribieron las conclusiones del arbitraje bajo la dirección de Streiff”, quien fue desaforado y todavía enfrenta el procesamiento criminal y a quien el tribunal le ha ocupado pinturas “que le fueron dadas ilegalmente” como “pago por su participación fraudulenta en el arbitraje”.

PUBLICIDAD

Añadió que otros dos abogados “admitieron que habían sido elegidos por Streiff y que tenían la intención de sostener el reclamo de los herederos incluso antes de que comenzara el procedimiento de arbitraje, en violación de las leyes francesas que impiden prejuzgar un caso ante un tribunal”.

De acuerdo con la acusación, en diciembre de 1995 “se dictó un laudo arbitral de aproximadamente 40 millones de euros a favor de los herederos de Victor Vasarely. El dictamen se pagó a través de la recuperación de obras de arte originales de Victor Vasarely exhibidas en un museo en Gordes, Francia”.

“Desde entonces, ella (Michelle Taburno Vasarely) ha vendido las pinturas pieza por pieza para financiar un estilo de vida extravagante en Puerto Rico y ha admitido públicamente en documentos judiciales en Estados Unidos y ante la prensa que financia su estilo de vida a través de la venta de obras de arte de Victor Vasarely”, afirmó la moción de los fiscales.

La orden de arresto

La moción informó que en mayo de 2014 un tribunal de apelaciones dejó sin efecto la resolución del arbitraje de 1995, la que describió como un “engaño” por el “concierto fraudulento de las partes”.

Añadió que, unos meses antes, en diciembre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia de París ordenó que Taburno Vasarely “devolviera los trabajos de arte de Victor Vasarely a Francia”. Pero se ha negado, incluso pese a que un juez ordenó multas de 5,000 de euros diarios por seis meses que pasen sin hacer la entrega.

De igual forma, destacó la moción, “Taburno Vasarely se negó a comparecer ante las citaciones de los investigadores en agosto y septiembre de 2018 como parte de la investigación criminal francesa, por lo que una orden de arresto francesa fue emitida en su contra”.

PUBLICIDAD

Según la moción, dos días después del allanamiento en su casa -el 13 de abril de 2023- Taburno Vasarely accedió a “sentarse en las oficinas de la fiscalía federal en Puerto Rico para que los jueces federales le leyeran los cargos en contra”.

De acuerdo con los fiscales, Taburno Vasarely ha impugnado esa acusación y explicó que mientras se procesa esa apelación “se mantiene sujeta a arresto en Francia”.

Desde ese día -13 de abril- Taburno Vasarely estaba al tanto de los cargos criminales que enfrenta en Francia, lo que no mencionó durante una entrevista con El Nuevo Día, el 17 de abril, cuando dijo que es víctima de una trama incoada por el hijo de su esposo, en colaboración con figuras políticas y judiciales de su natal Francia, para despojarla de la propiedad que le fue legada por su difunto suegro.

“Lo siento por ese escándalo. Primero, fue una distracción para el área, pero yo no hice nada. Yo no hice nada, me cayeron encima. Yo estaba durmiendo y no era necesario. Yo creo que fue hecho para humillarme”, manifestó Taburno Vasarely a este medio.

“Los franceses pidieron este ‘movie’ (película) para bajarme, (es) la técnica francesa para humillarme. Pero no me humilló, eso primero ya lo comprendí y, segundo, me siento muy bien en mis zapatos”, agregó Taburno Vasarely, quien es beneficiaria de exención contributiva bajo la antigua Ley 22 de 2012, ahora Ley 60.

La coleccionista también sostuvo que ha cooperado con las autoridades y que aún no se ha celebrado un juicio ni vistas en torno al caso relacionado al allanamiento, mientras que aseguró que presentó una deposición en agosto, desde la Isla, ya que comentó que por su edad y su salud no puede hacer el viaje a Francia.

PUBLICIDAD

No obstante, dijo que sí conocía de la orden de ocupación, que también contenía las alegaciones criminales en su contra. Comentó que su abogada estaba negociando la entrega, por lo que le tomó por sorpresa la intervención del FBI.

“No hay una decisión de corte. Este juez dice ‘yo quiero las obras en mi mano por si acaso’ y por eso fue”, manifestó, sin dar más detalles de la pesquisa.

En su petición para que le devuelvan las obras, las abogadas de Taburno Vasarely -Sonia Torres e Isabel Lecompte- plantearon que el gobierno de Estados Unidos se extralimitó y violó sus derechos constitucionales al debido proceso de ley.

Las abogadas insistieron en que algunas de las obras que tiene las recibió de parte del artista como pago por los cuidados que le ofreció en sus últimos años de vida, mientras que ha prevalecido en múltiples demandas civiles de su hijastro. Alegó que, “enfrentado por la imposibilidad de continuar litigando en la esfera civil, Pierre Vaserely y la Fundación iniciaron procedimientos criminales en el 2009.

Advirtieron que “a menos que el tribunal actúe, las obras de arte ocupadas serán llevadas a Francia para ser controladas por Pierre Vasarely y/o por la Fundación, pese a que ni ha habido ningún juicio ni decisión despojando a la señora (Taburno) Vasarely de su propiedad. Esto constituye una expropiación sin justa compensación”.

Ocuparon 112 obras de arte

Sin embargo, los fiscales solicitaron denegar la petición de las abogadas indicando que las órdenes de ocupación de los jueces franceses fueron emitidas “primero, a base de confiscación y, segundo, a base de evidencia”.

PUBLICIDAD

En la intervención ocuparon 112 piezas de arte de Victor Vasarely, así como documentos, dos iPads y una computadora iMac para buscar “evidencia relevante a la investigación criminal en curso”.

Las órdenes fueron ejecutadas como parte de los tratados de “asistencia legal mutua” entre los gobiernos de Estados Unidos y Francia.

“Pierre Vasarely no reclama las pinturas para sí mismo. Si finalmente son confiscadas por el tribunal francés, serán devueltas a la Fundación Francesa Vasarely, y si no son confiscadas, serán devueltas a Taburno Vasarely”, mantuvo la moción de los fiscales federales.

Mientras, explicaron que la “única razón” por la que las piezas de arte no fueron transportadas a Francia “inmediatamente” fue para darle oportunidad a Taburno Vasarely a presentar su impugnación a la ocupación.

No obstante, argumentaron que “no ha cumplido con su obligación de establecer los derechos de propiedad y legitimación. Por el contrario, llega a la corte con las manos sucias, ya que se fugó con la obra de arte de (Victor) Vasarely de Francia y no la identificó correctamente como obra de arte en su documentación ante Aduana de Estados Unidos cuando la transfirió al país”.

“Cuarenta y nueve de las pinturas que ella declaró a través de un abogado que no se moverían de su residencia, no se recuperaron en la orden de allanamiento. Se encontró un correo electrónico con un acuerdo para enviar obras de arte a una empresa en Dubai, y siete de esas pinturas, que ella había dicho que estarían en su residencia a la espera de estas negociaciones, no se recuperaron”, afirmó la moción.

PUBLICIDAD

Los fiscales indicaron que las obras se mantienen guardadas en un “almacén seguro”. Aseguraron que cuando vayan a ser trasladadas a Francia, “serán transportados por vendedores de arte especializados con experiencia en el transporte de arte y antigüedades”.

“Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la obra de arte de Vasarely se conserve y proteja. Por el contrario, se ha informado al Gobierno de que Taburno Vasarely no ha mantenido una cobertura de seguro para las obras de arte de (Victor) Vasarely que estaban almacenadas en su residencia, y en el allanamiento se encontraron obras de arte amontonadas en la mesa de su cocina”, acotó