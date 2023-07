En la mañana del cierre de la tercera semana del juicio contra Félix Verdejo Sánchez, Indiana Ayala se manifestaba frente al Tribunal Federal en San Juan para exigir justicia para Keishla Rodríguez Ortiz, quien fue asesinada el 29 de abril de 2021.

La mujer de Fajardo vestía un “scrub” similar al que tenía Rodríguez Ortiz cuando fue hallada flotando en la laguna San José el pasado 1 de mayo de 2021. Además, la manifestante tenía alambres y sogas rodeándole el cuello, la cintura y los pies. Igualmente tenía un bloque atado.

“Estoy en protesta de que se le haga justicia a Keishla, y no solamente justicia para ella, hay muchas personas que ahora mismo sus familiares están en espera de justicia”, dijo la mujer a El Nuevo Día.

“Estoy vestida en las descripciones que han dado de cómo ella fue asesinada, con el alambre en el cuello, la soga, el bloque. Justicia, que se haga justicia. Dios quiera que los doce jurados digan lo apropiado”, añadió.

Mensaje colocado frente al Tribunal Federal, donde se lleva a cabo el juicio contra Félix Verdejo. (Valeria María Torres Nieves)

Ayala indicó que tiene una trayectoria de servicio comunitario y activismo, particularmente en contra de la violencia de género, pues dijo que es sobreviviente de violencia doméstica.

La mujer, por ejemplo, se manifestó el 21 de agosto de 2019 en el cuartel de la Policía en Fajardo para reclamar justicia por Arellys Mercado, quien fue asesinada ese mes. En ese momento, las autoridades identificaron a Jensen Medina Cardona, de 33 años, como sospechoso del asesinato de la mujer de 34 años. Medina Cardona fue declarado culpable por el asesinato el 28 de octubre de 2021.

Ayala continuó manifestándose en diversas instancias del caso judicial contra Medina Cardona.

“Mi mensaje es: no maltrato a la mujer. Que aquellas mujeres que me escuchan y me ven que se armen de valor y salgan del maltrato. Yo fui víctima de Ley 54 y salí, busqué ayuda. No al maltrato”, puntualizó hoy.

Previo a comenzar la sesión en la sala tres del Tribunal Federal en San Juan, la hermana y cuñado de la víctima, Bereliz Rodríguez Ortiz y Junior Francisco Zavala Torres, le agradecieron a la mujer por el gesto de llegar a manifestarse. Aunque no había compartido con la familia de la víctima, dijo que fue al velorio y luego fue al puente Teodoro Moscoso y lanzó flores.

Indiana Ayala se manifestó frente al tribunal, en la mañana del cierre de la tercera semana de juicio contra Verdejo. (Valeria María Torres Nieves)

Además del atuendo, la mujer colgó una pancarta que leía “Ni Una Más” con los nombres de diversas víctimas de feminicidios en Puerto Rico.

El feminicidio de Rodríguez Ortiz, que coincidió en fecha con el de Andrea Ruiz Costas, puso al relieve la conversación sobre la violencia de género en el país, y la importancia de ponerle un alto.

Durante el juicio contra el exboxeador se ha detallado cómo, alegadamente, él junto al coacusado Luis Cádiz Martínez perpetraron el cruel asesinato. La familia de la víctima se ha visto afectada al escuchar cómo Keishla pasó sus últimas horas de vida. En la sesión de hoy, se espera que el contrainterrogatorio del abogado de Verdejo Sánchez, Jason González Delgado, a Cádiz Martínez, quien es el testigo estrella de la fiscalía, tras admitir culpa y llegar a un acuerdo de cooperación.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (“carjacking”) que resultó en la muerte de una persona, por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.