Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”, someterá alegación de no culpabilidad por los cargos que enfrenta a nivel federal

A horas de haber sido arrestado en el área de La Parguera en Lajas , Nelson Torres Delgado , alias “El Burro” , tuvo su primera cita ante la justicia en el Tribunal federal en Hato Rey , y se apresta a someter una alegación de no culpabilidad por la decena de cargos que enfrenta, incluyendo narcotráfico y asesinato, confirmó su abogado.

En la vista inicial, celebrada ante el magistrado Marshal Morgan , la defensa de Torres Delgado no sometió alegato oral. Su abogado, Rafael Castro Lang , adelantó a El Nuevo Día que se reuniría con su cliente para entonces someter por escrito la alegación de no culpabilidad.

“En estos casos, la ley requiere que uno repase con el cliente las acusaciones. Como él no conoce el inglés, yo tengo que visitarlo a la cárcel, traducir los pliegos acusatorios y entonces entrar una alegación de no culpabilidad”, dijo.

Inmediatamente, Torres Delgado fue aislado en el segundo banquillo del ala derecha de la sala, y tan pronto se sentó, procedió a mirar detenidamente a todos los presentes. “El Burro”, como se le apoda, no lucía distinto a como se observa en las fotos difundidas por las autoridades para dar con su captura.

La vista arrancó con un intercambio entre el magistrado y Castro Lang por un “malentendido” que ocurrió más temprano, debido a que una alguacil no le había permitido, inicialmente, poder entrevistar a su cliente.

“Esto no afecta el proceso judicial. Fue que yo lo vine a visitar (a Torres Delgado), yo no lo conozco y entonces una alguacil, que estaba ahí, me dice que el juez dice que tengo que radicar una comparecencia antes de poder hablar con él”, explicó Castro Lang a este medio.