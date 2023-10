Caguas - Luego de analizar la prueba presentada por la Fiscalía, la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo no encontró causa para juicio contra Luz Pérez Martínez, esposa de Roy Karakozian, por, presuntamente, violar una orden de protección por acecho que pesaba en su contra a consecuencia de una disputa vecinal.

Roy Karakozian acudió, el 29 de agosto, a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Caguas, precisamente, para una vista para la cual su esposa fue citada, y abrió fuego contra los hermanos Ángel y Rosa Judith Calderón Pérez, quienes fallecieron en la escena. Un tercer hermano, José Calderón, resultó herido en el altercado.

Con el pelo teñido de violeta, esposada de pies y manos y con uniforme amarillo de sumariada, Pérez Martínez se levantó de la silla en donde se encontraba sentada para escuchar la decisión de la jueza. Tan pronto escuchó “no causa”, la mujer suspiró fuerte y se observó cómo temblaba, mientras intentaba apoyarse de un escritorio.

Inmediatamente, el fiscal Darío Vissepó solicitó una reconsideración, pero no tuvo éxito, por lo que procedió a solicitar una vista en alzada que se llevará a cabo el 23 de octubre, desdel las 9:00 a.m., en la sala 303. Rivera Sanfiorenzo advirtió a la imputada que debe comparecer en la fecha indicada.

“Señora Luz Pérez Martínez, este tribunal determinó no causa y se ordenara su excarcelación en el día de hoy. Sin embargo, usted queda debidamente citada por este tribunal para el 23 de octubre a las 9:00 a.m., en la sala 303. Si usted no comparece ese día y a esa hora, el tribunal puede ordenar su arresto”, resaltó la jueza.

Como parte de la vista preliminar, Vissepó sentó en el banquillo de los testigos a José Calderón.

Acusa a la imputada de burlarse de su hermano

El hombre acusó a Pérez Martínez de “burlarse” constantemente de su hermano fallecido, quien tenía una hernia. “Ella (Pérez Martínez) siempre que veía a Ángel se estaba burlando”, aseguró. “(Mi hermano) era gordito, le salió una hernia grande y ella donde quiera que lo veía se burlaba de él”, dijo.

Al momento de anunciar su decisión, la jueza explicó a las partes que, aunque actualmente no hay una orden de protección vigente, están en todo su derecho de acudir al tribunal a solicitar una por las “circunstancias” que entiendan. De paso, le advirtió a Pérez Martínez que no puede ni tan siquiera mirar a sus vecinos.

“Aún cuando no hay una orden de protección (vigente), le voy a hacer una advertencia: (no puede) ni mirar a los vecinos. ¿Estamos claros?”, preguntó la jueza, a lo que la imputada respondió: “Sí, su señoría”.

En la maratónica vista preliminar –que comenzó en horas de la mañana y se extendió hasta la tarde-, la Fiscalía sentó a declarar a Calderón y a su cuñada, Diana Alvarado, esposa del hermano de este, Pedro Calderón. Además, se presentaron como prueba unas fotos y seis vídeos, que fueron analizados en detalle por la jueza.

Primer testimonio en sala

Con el rostro cabizbajo, Pérez Martínez escuchó el testimonio de Calderón, de 49 años y jardinero de profesión, quien narró un incidente que protagonizó la imputada el 27 de agosto, en Caguas, días antes de que dos de sus hermanos fueran asesinados en las inmediaciones del tribunal.

Calderón narró que el 27 de agosto se fue a trabajar, pero regresó a una “pequeña” residencia ubicada en el sector La Guasábara, en Caguas, pasadas las 11:15 a.m., para darle comida a unos perros y a una yegua.

Agregó que, cuando llegó al portón de la propiedad, que su hermano Pedro tiene rentada hace 17 años, observó que Pérez Martínez lo estaba grabando con un celular desde el balcón de su hogar. Precisó que, en ese momento, también había unos empleados suyos en las afueras de la residencia esperándolo para cobrar su cheque.

“Voy a darle alimentos (a los animales) porque él (mi hermano) había tenido situaciones con la señora Luz”, dijo Calderón. “(El 27 de agosto) ella estaba grabándonos. Cuando nos metemos (a la propiedad), ella baja de la casa, pero grabándonos y sacándonos el dedo (en señal de insulto). Ángel (mi hermano) la ve y todos los muchachos empiezan a grabarla a ella”, dijo.

Narró que, en un momento dado, Karakozian también salió de la residencia y, supuestamente, le agarró la mano a la imputada y los siguió grabando. Agregó que la imputada le gritó frases con palabras soeces a Ángel. “Cuando estamos saliendo (de la propiedad) ella empieza a gritarme, que quería pelear”, sostuvo.

En ese momento, Calderón mencionó que le dijo a la imputada que no iba a discutir con ella, pues “no peleo con mujeres y menos con señoras de 61 años”. “Seguimos hacia afuera y ella siguió invitándonos a pelear, diciendo que éramos unos abusadores, que nosotros le dábamos a las mujeres”, aseveró a preguntas del fiscal.

Abundó que sus empleados siguieron grabando a la imputada hasta que salieron de la propiedad y que, tiempo después, procedieron a llamar a la Policía. “Por primera vez vinieron rapidito (los agentes). Otras veces se había llamado y nunca llegaban. Los habíamos llamado antes por los mismos revolú”, comentó Calderón.

Sin embargo, la defensa objetó una serie de preguntas que realizó la Fiscalía, que iban en la línea de los incidentes anteriores que había tenido el testigo con la imputada y hasta las veces que se había tenido que llamar a la Policía por estos altercados.

Atendida la objeción, Calderón explicó que, luego del incidente, Alvarado procedió a llamar a la Policía para hacer una querella porque la imputada estaba “agresiva”.

Roy Karakozian enfrenta cargos de aseinato y violaciones a la Ley de Armas tras, presuntamente, asesinar a los hermanos Ángel y Rosa Judith Calderón Pérez. (Carlos Rivera Giusti)

El testigo añadió que, tras la radicación de la querella, fue citado al cuartel de la Policía, donde advino en conocimiento que no aparecía una orden de protección peticionada por Pedro en contra de la imputada y Karakozian, por lo que optó por comunicarse con Alvarado, quien tenía copia de la orden de protección.

Presentan vídeos del incidente

Terminado el interrogatorio, el licenciado Carlos Rechani, representante legal de Pérez Martínez, inició el contrainterrogatorio. Rechani le preguntó al testigo si era correcto que el día de los hechos se le dijo a la imputada que le iban a dar una “prendida”, a lo que este respondió: “Eso no es correcto. Yo no escuché eso”.

Ante la respuesta, Rechani procedió a reproducirle al testigo un vídeo del día del incidente, que estaba guardado en una computadora portátil. Por la distancia donde estaba sentado el testigo y el público en sala, no se alcanzó a escuchar con claridad qué se dice en el vídeo, aunque la defensa catalogó la expresión como una “amenaza”.

Monitoreaba cámaras de seguridad

Por su parte, Alvarado dijo que, ante la situación que se vivía con su vecina, habían instalado cámaras de seguridad, las cuales ponía a grabar tan pronto su esposo o sus hermanos le avisaban que iban a ir a la residencia para echarle alimentos a los animales.

En la vista, la mujer dijo que del día del incidente no hay vídeos antes de las 11:59 de la mañana. Sin embargo, coincidió con Calderón en términos de que la imputada los grababa cuando llegaban a la propiedad.

“Ella es la que siempre está pervirtiendo, empieza a grabar y a sacarnos el dedo. Entonces, viene al tribunal y dice que somos nosotros. Dije ‘vamos a empezar a grabar para desenmascararla’”, expresó Alvarado, mientras se observaba a la imputada mover la cabeza infiriendo que no era correcto y murmurando.

Defensa y Fiscalía: argumentos finales

Tras escuchar el testimonio de ambos testigos y ver los vídeos y fotos del 27 de agosto, las partes pasaron a las argumentaciones finales. Por un lado, Rechani dijo que su representada no incurrió en acecho, a pesar de que había una orden de protección vigente en ese momento. “Los elementos de acecho no se cumplen”, agregó.

“Del propio testimonio de Diana se desprende que se prenden las cámaras cuando ellos van, cuando ellos deciden… No pusieron ningún hecho en tiempo y espacio. En uno de los vídeos se escucha como dicen: ‘Mándalo para acá que le vamos a romper la cara’. Es una incitación de uno de ellos”, argumentó Rechani.

En tanto, Vissepó planteó que la orden de protección fue debidamente diligenciada y estaba vigente al momento de los hechos. Añadió que la orden es clara en que la imputada debía abstenerse de acosar, perseguir y amenazar a la parte peticionaria o los miembros de su familia.

“Desde el momento que salió a grabar, ya estaba violando la orden… Don José (Calderón) narró cómo la imputada no perdía la oportunidad de burlarse de Ángel”, comentó. “El 95% de las veces la única voz que se escuchan en esos vídeos (que presentamos) es la de doña Luz”, precisó.

Jueza explica la determinación

Sin embargo, la jueza determinó no causa para juicio, pero reconoció que la orden de protección estaba vigente al momento de los hechos.

“El testigo (José Calderón) dijo que todas las palabras soeces iban dirigidas al señor fallecido Ángel Calderón. Tomando en consideración que el perjudicado (Ángel Calderón) no puede indicarle al tribunal qué se sintió y tomando en consideración que el tribunal también desconoce qué surge de la otra parte de donde se tomaron los vídeos… y considerando la etapa en la que estamos, el tribunal determina no causa”, puntualizó.