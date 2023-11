La jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, sentenció este jueves a Carlos Maldonado Dávila a 10 años de probatoria y sobre $11,000 en multas por el “hit and run” en el que murió Natalia Ayala Rivera, en 2022.

“Quiero pedirle perdón al pueblo de Puerto Rico y a la familia de Natalia. Nunca la vi. Desde el día número uno intenté acercarme a la familia. Entiendo el dolor de esa familia. No soy una mala persona. Yo hubiera puesto mi vida por ella si estuviera en mis manos”, expresó el convicto en su declaración final antes de escuchar la sentencia.

El exdirector de la Oficina de Turismo del Municipio de Barceloneta fue declarado culpable en agosto pasado, en el juicio por tribunal de derecho, por tres cargos bajo la Ley de Vehículos y Tránsito. Maldonado Dávila también le provocó heridas a Carlos Adihl Sosa Bigio, quien acompañaba a Ayala Rivera al momento del suceso.

Los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2022. Ayala Rivera, de 20 años, se detuvo en el área de emergencias (paseo) de un elevado hacia la PR-22, en San Juan, por una goma vacía cuando fue impactada. La joven sufrió muerte cerebral y falleció horas después, en la madrugada del 5 de enero, en el hospital donde era atendida.

Maldonado Dávila fue identificado como principal sospechoso un día después del choque, pero la presentación de cargos no ocurrió hasta el 3 de marzo.

No creen en su arrepentimiento

Al salir de sala, familiares de Ayala Rivera mostraron su frustración y molestia con la sentencia suspendida y con las expresiones que hizo Maldonado Dávila.

“Llevamos muchos años esperando justicia. Se hizo parte de justicia, pero no como queríamos. Va estar libre, puede trabajar y nosotros nos quedamos sin Natalia (…) Las leyes deben ser más fuertes porque hay muchos ‘hit and run’. Ahora él está muy bien con su familia y nosotros sin Natalia. Le prometí que él pagará y no se lo pude cumplir”, lamentó Joyce Colón, abuela de Ayala Rivera.

La sentencia suspendida se otorgó a pesar de que el informe de presentencia recomendaba una pena fraccionada, es decir, que cumpliera un año en cárcel y el restante en probatoria.

De hecho, en la vista de impugnación del informe, la jueza Durán Guzmán indicó que el documento estaba plagado de “opiniones e inferencias infundadas”, por lo que no validó la recomendación que hizo en sala la técnico sociopenal María Hernández.

Por su parte, la fiscal Fabiola Acarón sostuvo, en un aparte con los medios, que el convicto no mostró empatía ni arrepentimiento por los cargos que fue hallado culpable hasta el día de su sentencia.

“No estoy de acuerdo con la determinación del tribunal, pero siempre la respeto. Creo que la conducta del convicto se reiteró a través de todo el proceso. Fue una persona que no mostró ningún tipo de empatía o arrepentimiento”, sostuvo la fiscal.

Carlos Maldonado al salir de sala, donde lo sentenciaron a 10 años de probatoria. (Adriana Díaz Tirado)

El Ministerio Público argumentó, en su contrainterrogatorio a la técnico sociopenal, que el informe estaba bien fundamentado. “Se entrevistaron a 23 personas. Fue detallado, minucioso, fue al lugar de los hechos, fue a la vida social de él y sus antecedentes. Creo que que fue de los informes más exhaustivos que yo, como fiscal, he visto”, defendió Acarón.

En cambio, la defensa de Maldonado Dávila, encabezada por el licenciado Pedro Sanabria Andino, señaló que su representado cumplía todos los criterios para una probatoria, porque “Carlitos Julián no es ningún riesgo para la comunidad”.

Como parte de su testimonio, la técnico sociopenal dijo que Maldonado Dávila le contó que no se había acercado a la familia de Ayala Rivera por recomendación de su abogado, señalamiento que Sanabria Andino desmintió al ser interrogado por la prensa.

“Este delito cumplía para probatoria y él cumplía con todos los criterios. Ustedes saben que hubo fuerzas mayores que querían que él ingresara a la cárcel y eso no se pudo porque la juez estuvo clara. Tenemos que tener cuidado con el linchamiento porque nosotros podemos estar en la posición de Carlitos y queremos en su momento que los derechos constitucionales se garanticen”, apuntó Sanabria Andino.