El Ministerio Público sometió hoy, viernes, su caso contra Carlos Julián Maldonado Dávila, acusado del “hit and run” en el que murió Natalia Nicole Ayala Rivera, el 5 de enero de 2022, y el proceso judicial continuará el 1 de mayo con la presentación de la prueba de la defensa –de estimarla necesaria– ante la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan.

El accidente en el que falleció Natalia se registró a eso de las 11:27 p.m. del 4 de enero de 2022, minutos después de que la joven estacionó su vehículo en el área de emergencias del elevado hacia la PR-22, en San Juan, por una goma vacía. Natalia sufrió muerte cerebral a raíz del impacto y falleció horas después en el hospital.

La Fiscalía de San Juan, liderada por los fiscales Ángel García Rodríguez y Fabiola Acarón, presentó en el extenso juicio sobre una treintena de testigos, 18 de ellos estipulados.

El testigo principal del Ministerio Público hoy fue el oficial Josué Pellot Pérez, agente investigador del caso, quien repasó los sucesos que lo llevaron hasta Barceloneta –luego de recibir una llamada de su supervisor, el 5 de enero de 2022–, donde dio con Maldonado Dávila.

De acuerdo con el agente, tras esperar con otros oficiales a Maldonado Dávila en su hogar ese día, por cerca de dos horas, el individuo le informó a través de su madre que estaba en el cuartel municipal de Barceloneta. Fue allí a donde Maldonado Dávila acudió esa madrugada para reportar un accidente que alegó sufrir la noche del 4 de enero en dicho pueblo.

A Pellot Pérez le llamó la atención que la guagua BMW X3, color azul, de Maldonado Dávila, “tenía un choque literalmente por el lado izquierdo”. Cuando se acercó, notó que le faltaba el “cover” del retrovisor. Una pieza de ese tipo, color azul, fue ocupada en la escena del accidente.

Según recordó el agente, esa noche citó a Maldonado Dávila para una entrevista el lunes, 10 de enero de 2022. Sin embargo, alegó que “el señor Maldonado me dice que no puede esperar hasta el lunes, que él tiene que hablar”. Luego de conversar con un abogado “de apellido Rubio”, el hombre “decide no hablar”.

Como parte de su testimonio, el oficial repasó la evidencia digital que detalló la ruta que siguió la guagua de Maldonado Dávila la noche del accidente, a través de su Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés).

“¿Dónde estaba ese vehículo (de Maldonado Dávila) la noche del 4 de enero de 2022 a las 11:28 de la noche?”, preguntó el fiscal García Rodríguez. “Pasando por la salida del expreso PR-22, en dirección de Caguas a Bayamón”, respondió Pellot Pérez. “Entendemos que el señor Maldonado iba conduciendo ese vehículo, no ninguna otra persona”.

El fiscal preguntó al agente quién entiende fue el responsable del accidente que cobró la vida de Natalia, conforme los hallazgos de su investigación, a lo que Pellot Pérez contestó: “El señor Carlos Julián Maldonado Dávila”.

El licenciado Pedro Sanabria Andino, defensa del acusado, utilizó su contrainterrogatorio para señalar deficiencias en el proceso investigativo. Además, reiteró el hecho de que el área donde ocurrió el “hit and run” no estaba iluminada, y que Natalia y su amigo Carlos Sosa Bigio, quien la acompañaba esa noche en su propia guagua, estaban estacionados en un área prohibida por ley.

Por otro lado, el oficial reconoció que en el proceso de evaluación de la guagua BMW no se halló material genético.

El abogado preguntó al testigo si, durante la reunión en el cuartel municipal, le informó a Maldonado Dávila que en el accidente en San Juan murió una persona, a lo que el oficial contestó que sí. Según Sanabria Andino, su cliente “reaccionó llorando, le dio un ‘shock’”.

El estado “crítico” de Natalia

En la mañana, testificó la doctora Irma Rivera, patóloga forense a cargo de realizar la autopsia de la occisa en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). En ese proceso se identificaron 22 lesiones externas en el cuerpo de Natalia, 15 de ellas en el lado izquierdo, el más impactado en el accidente.

Natalia Nicole Ayala Rivera, de 20 años, falleció la madrugada del 5 de enero de 2022. (Facebook)

Ante familiares de Natalia y Maldonado Dávila, la doctora Rivera utilizó su propio cuerpo como modelo para mostrar algunas de las heridas externas –”abrasiones y contusiones”– que sufrió la víctima en el lado izquierdo, entre estas en el brazo, la muñeca, el codo, la cadera, el abdomen, la rodilla y el muslo.

El impacto “fuerte” también provocó en la joven múltiples fracturas: de cráneo, pelvis del lado izquierdo y costillas –siete fracturadas en el lado lateral derecho y otras cinco en el lado lateral izquierdo. Según la patóloga forense, el estado de Natalia “es compatible con haber estado de pie y es impactada por el lado izquierdo, donde tiene la mayor cantidad de trauma”.

A preguntas de la fiscal Acarón respecto a qué tipo de accidente es compatible con las heridas de Natalia, la doctora contestó: “Con la información que uno tiene en ese momento en que uno está realizando la autopsia, las lesiones que estamos viendo (…) son compatibles con un ‘hit and run’”.

Fiscalía también empleó en su interrogatorio múltiples imágenes del cuerpo de la occisa, que fueron tomadas durante el proceso de autopsia.

Como parte del examen –efectuado el 7 de enero de 2022– se realizó un examen toxicológico, que resultó negativo, lo que quiere decir que “no tenía ningún tipo de alcohol en la sangre”, explicó la doctora.

Hoy, también, testificó el doctor Edwin Betancourt Ortiz, quien atendió a Natalia en la sala de emergencias del Hospital de Trauma de Centro Médico de Río Piedras la madrugada del 5 de enero, luego de esta ser atendida inicialmente en el contiguo Hospital Municipal de San Juan.

En la sala 1104, contó que, de acuerdo con el “estado crítico” de Natalia, “la posibilidad de sobrevivencia era muy poca”. Así lo comunicó esa madrugada al padre de la joven, Rolando José Ayala Colón, presente en el hospital, y a quien el doctor acompañó para que “pudiera estar con su hija unos minutos”.

En abril del año pasado, el juez Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne encontró causa para juicio, luego de escuchar más de una docena de testimonios en dos días de vista preliminar, y teniendo ante sí más de 250 piezas de evidencia del Ministerio Público. El juicio no inició hasta el 31 de enero de este año debido a múltiples retrasos. La fecha original de comienzo del proceso judicial era el 12 de mayo de 2022.

Maldonado Dávila, exdirector de la Oficina de Turismo del Municipio de Barceloneta, fue identificado como principal sospechoso un día después del accidente, pero la radicación de tres cargos en su contra –al amparo de la Ley 22 de Vehículos de Tránsito– no se formalizó hasta el 3 de marzo de 2022, casi dos meses luego del suceso, y el día en que Natalia cumpliría 21 años.

El hombre de 32 años, quien enfrenta el juicio en libertad tras prestar una fianza de $100,000, se expone hasta 10 años de cárcel.