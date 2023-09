La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) catalogó el sábado como “un gran logro en la tarea contra la corrupción” la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que pauta que los fiscales especiales independientes (FEI) poseen jurisdicción para investigar y procesar criminalmente a los empresarios Juan Maldonado de Jesús y Aaron Vick.

“Las decisiones previas, sobre este asunto, del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal Apelativo ocasionaban que esas personas contra las que surgen serios señalamientos no pueden ser encausadas”, sostuvo la presidenta de la Opfei, Nydia M. Cotto Vives, en declaraciones escritas.

El Tribunal Supremo emitió el viernes la opinión mayoritaria relacionada con el caso contra Maldonado de Jesús y Vick por la venta fallida de $38 millones en pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno. Los empresarios presuntamente cometieron delitos para obtener el contrato gubernamental.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó, en 2022, los cargos contra Maldonado de Jesús y Vick, al determinar que la Opfei no tiene jurisdicción sobre los empresarios, un dictamen que el Tribunal de Apelaciones confirmó, en febrero. La defensa argumentó que la Opfei no puede procesar criminalmente a un ciudadano privado si no forma parte de un esquema junto con empleados públicos.

El Tribunal Supremo revocó la decisión del Apelativo y devolvió el caso al foro de primera instancia.

Cotto Vives señaló que la ley de la Opfei experimentó enmiendas en 2012, y afirmó que “su jurisdicción sobre estas personas es clara”.

El más alto foro judicial reconoció, en la opinión mayoritaria, que la Opfei fue creada para investigar y procesar “ciertos funcionarios públicos que incurrieran en determinadas actividades delictivas”. Puntualizó, sin embargo, que el estatuto reconoce cierta jurisdicción para procesar personas privadas cuando actúan junto con funcionarios.

En el caso de Maldonado de Jesús y Vick, la investigación de los fiscales especiales sobre la compra de pruebas de COVID-19 incluyó tanto a funcionarios públicos como personas privadas, pero, al culminar la pesquisa, determinaron que únicamente procedía presentar cargos criminales contra los individuos particulares.

“El Panel ejerció adecuadamente la facultad que la propia ley le confirió para decidir investigar a los sujetos envueltos con miras a procesarlos criminalmente, pues en ese momento se le imputaba o atribuía a varios funcionarios públicos la posible comisión de delitos”, lee la opinión mayoritaria.

Opinión amplía la jurisdicción

Según el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Manuel Quilichini, la opinión mayoritaria amplía la jurisdicción de la Opfei. “Ahora, a pesar de que no se les radique acusaciones a funcionarios públicos, se le puede radicar a personas privadas que hayan estado inmiscuidas en un plan para defalcar al fisco”, precisó Quilichini.

El licenciado explicó que, en este caso, la Opfei asumió jurisdicción porque el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, indicó que la agencia no se haría cargo del procesamiento criminal por conflicto de intereses. “La pregunta sería por qué no los procesaron, porque el Departamento de Justicia sí puede procesar a individuos privados que hayan cometido algún crimen”, expuso.

El abogado Luis Sánchez Betances, por su parte, recalcó que la ley de la Opfei es “especial, por excepción, creada para ciertas y limitadas circunstancias”. “No puede ser que el Panel se convierta en un segundo Departamento de Justicia”, sostuvo.

El licenciado Ricardo Prieto García, mientras, tildó de peligrosa la opinión de la mayoría del Tribunal Supremo, pues convertiría a la Opfei en una fiscalía “regular” en lugar de una “especial”, y puntualizó que la ley es específica en cuanto a las personas que puede procesar.