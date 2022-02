Fajardo - La jueza Karilyn Díaz Rivera, del Tribunal de Fajardo, revocó el permiso de salida y entrada del pastor Reynaldo López Arroyo, quien enfrenta cargos de violencia de género y agresión sexual conyugal contra su esposa, por violar el horario impuesto por la propia magistrada durante un incidente que se registró el pasado 26 de diciembre de 2021.

Díaz Rivera, en cambio, no dio paso a una recomendación del Programa de Asistencia con Antelación al Juicio (PSAJ) del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de relevar a la dependencia de la supervisión electrónica del pastor del Tabernáculo de Alabanza y Adoracion Ekklesi de Fajardo, esto luego que el servicio sometió una moción detallando tres violaciones a la estipulaciones de las condiciones de libertad bajo fianza.

Específicamente, el informe detalló un incidente el 26 de diciembre de 2021 en el que López Arroyo salió de su residencia varios minutos antes del horario prestablecido para un domingo (día en que ocurrió el incidente) de las 8:00 a.m. Acto seguido, el imputado también transitó, y luego se detuvo, en dos lugares, conocidos como zonas de exclusión, en las que no estaba autorizado a estar para proteger a la querellante.

PUBLICIDAD

Una de las violaciones ocurrió en la colindancia de Bayamón y Toa Alta, al transitar cerca del colegio Calado, una de las direcciones que la querellante suscribió como una zona de exclusión. Acto seguido, se trasladó a la cercanía de la Iglesia La Senda Antigua, de la pastora Wanda Rolón, y estuvo en el lugar por poco más de 19 minutos, esto pese a que la iglesia y la zonas cercanas es otra zona de exclusión sometida por la querellante. La iglesia que dirige López Arroyo está afiliada a la organización de la pastora Rolón.

La vista preliminar contra López Arroyo -quien es imputado por abuso de un menor de edad y restricción a la libertad tras una querella presentada por su esposa el pasado 7 de noviembre ante la Policía en Fajardo- debía iniciar hoy, pero no se llevó a cabo debido a que se presentó una excusa médica, firmada por la psicóloga Nelsa Rodríguez Céspedes, alertando que la querellante no podía estar en sala por una condición no especificada.

La magistrada Díaz Rivera procedió a ventilar la moción sometida por PSAJ. Pese a los esfuerzos de las fiscales Lenabel Alvarado de Gracia y Vanessa Marcano, la jueza Díaz Rivera no acogió los planteamientos de que López Arroyo violó las estipulaciones de las zonas de exclusión, aún con los testimonios de Mariluz de Jesús Parrilla, supervisora del PSAJ en Fajardo, y del agente Joshua Fret, oficial de supervisión electrónica del PSAJ. Estos detallaron el proceso de orientación por el cual atravesó López Arroyo al momento de que se colocara el grillete electrónico, pero la fiscalía no pudo demostrar que al imputado se le informó, de antemano, los lugares exactos a los que estaba prohibido de visitar.

PUBLICIDAD

No obstante, Díaz Rivera sí ordenó que el imputado permanezca en su residencia, las 24 horas del día, por lo que reste del proceso judicial, tras resaltar que López Arroyo no siguió las instrucciones y horarios que ella misma recalcó al momento de aprobar los horarios en los que podía estar fuera de su hogar.

Los abogados de defensa Ricardo Pietro y Luis Calderón Robles intentaron que la jueza Díaz Rivera diera marcha atrás a su decisión, pero la magistrada mantuvo la orden emitida.

El proceso en sala continuará el jueves, 17 de febrero, cuando deberá comparecer la psicóloga Rodriguez Céspedes para explicar la razón médica por la que la querellante no estuvo en sala el día de hoy.

López Arroyo, de 24 años, fue arrestado el 8 de noviembre de 2021 luego que su esposa de 27 años, con quien llevaba 10 meses de casado, se querelló ante la Policía de Fajardo para denunciar un patrón de maltrato físico y psicológico que comenzó en diciembre de 2020.

La esposa resaltó que López Arroyo la agarraba por el pelo y los brazos para hablar con ella, y que fue objeto de abuso sexual conyugal. La víctima, que tiene un hijo de otra relación, se separó de López Arroyo el 21 de octubre de 2021.