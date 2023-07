El juicio contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz fue pospuesto, informó hoy, miercoles, el juez federal Pedro Delgado.

El togado informó al jurado que la suspensión se debió a “un asunto no anticipado”, por lo que reanudarán los trabajos mañana, jueves.

Delgado no precisó a qué se debió ese “asunto”. Sí, se pudo observar en la sala que el abogado Jason González entró por primera vez con mascarilla, mientras que su colega, Gabriela Cintrón, no se presentó hoy, después de que ayer llegara con una mascarilla. Verdejo no fue entrado a sala.

El proceso judicial está en la etapa de que la defensa determine si presentará testigos o no.

La fiscalía federal terminó el desfile de prueba el lunes, después de presentar 31 testigos durante 13 días ante el jurado de tres mujeres y nueve hombres en el Tribunal federal en Hato Rey.

Verdejo está acusado con cuatro cargos, por “carjacking” y secuestro que resultó en la muerte de una persona, el asesinato de un menor por nacer -ya que Rodríguez Ortiz tenía de tres a seis semanas de embarazo- y portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.