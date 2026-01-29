Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos hoy contra sospechoso de asesinato frente a un negocio en Humacao

La víctima era hijo del apoderado de un equipo de béisbol juvenil en Yabucoa

29 de enero de 2026 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso se entregó a las autoridades después de los hechos y fue puesto bajo arresto. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades acudieron hoy, jueves, al Tribunal de Humacao para presentar cargos contra el sospechoso de asesinar a un hombre tras una alegada discusión frente a un negocio de Humacao en hechos reportados a eso de las 11:24 de la noche del martes.

RELACIONADAS

El sospechoso se entregó a las autoridades después de los hechos y fue puesto bajo arresto. Hoy fue llevado al Tribunal de Humacao para la presentación de las denuncias ante un magistrado.

Tras la investigación de la Policía, la Fiscalía de Humacao presentó cinco cargos contra un hombre de 36 años por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, por riesgo a la seguridad pública y por disparar un arma de fuego.

La víctima fue identificada como Juan A. Abreu Sánchez, de 33 años, residente de Yabucoa, quien era hijo de Juan “Guango” Abreu, un conocido apoderado del equipo de los Azucareros Jr. de ese municipio en la liga de Béisbol Doble A Juvenil.

“Anthony perdió la vida trágicamente en la noche de ayer en Humacao. Su partida deja un inmenso vacío en nuestra familia deportiva y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresó el equipo, en declaraciones escritas en las redes sociales.

“Nos unimos al dolor de Guango, de su familia y de todos sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este momento tan difícil. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de Anthony y por la paz de quienes hoy lloran su ausencia”, agregó.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: