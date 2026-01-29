Radican cargos hoy contra sospechoso de asesinato frente a un negocio en Humacao

Las autoridades acudieron hoy, jueves, al Tribunal de Humacao para presentar cargos contra el sospechoso de asesinar a un hombre tras una alegada discusión frente a un negocio de Humacao en hechos reportados a eso de las 11:24 de la noche del martes.

El sospechoso se entregó a las autoridades después de los hechos y fue puesto bajo arresto. Hoy fue llevado al Tribunal de Humacao para la presentación de las denuncias ante un magistrado.

Tras la investigación de la Policía, la Fiscalía de Humacao presentó cinco cargos contra un hombre de 36 años por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, por riesgo a la seguridad pública y por disparar un arma de fuego.

La víctima fue identificada como Juan A. Abreu Sánchez, de 33 años, residente de Yabucoa, quien era hijo de Juan “Guango” Abreu, un conocido apoderado del equipo de los Azucareros Jr. de ese municipio en la liga de Béisbol Doble A Juvenil.

“Anthony perdió la vida trágicamente en la noche de ayer en Humacao. Su partida deja un inmenso vacío en nuestra familia deportiva y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresó el equipo, en declaraciones escritas en las redes sociales.