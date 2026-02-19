Radican nuevos cargos contra supuesta agente de viajes fatula: se habría apropiado de $7,000

La jueza superior Melissa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto contra una mujer que se hizo pasar por agente de viajes de la compañía Airplane Mode By Lisa, ofreciendo paquetes vacacionales con destino al país de Colombia.

Durante la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), la togada examinó la prueba que le presentó la fiscal Cynthia Candelaria Ramos contra Elisa M. Rodríguez Rivera, de 34 años y residente de Mayagüez, y le impuso una fianza de $500,000.

Rodríguez Rivera no prestó la fianza que se le impuso por cargos de apropiación ilegal, fraude y maltrato a personas de edad avanzada, por lo que fue ingresada en la Institución Correccional 705, en Bayamón, hasta la vista preliminar programada para el 6 de marzo.

De acuerdo a la investigación policial a cargo del agente Félix Rodríguez Cortés, bajo la dirección del teniente Ángel Negrón Maldonado y la supervisión del sargento Javier González Torres, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

PUBLICIDAD

Eliza M. Rodríguez Rivera, de 34 años y residente de Mayagüez. (Suministrada)

“La imputada se hizo pasar por agente de viajes de la compañía Airplane Mode By Lisa, ofreciendo paquetes vacacionales con destino a Colombia. Los paquetes incluían pasajes de ida y vuelta, transportación, estadía en hotel, excursiones y seguros de viaje, servicios que nunca fueron coordinados ni adquiridos”, dice el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico.

Como resultado, la acusada se apropió ilegalmente de $7,952, dinero que había sido entregado por varias personas afectadas, según la Uniformada.