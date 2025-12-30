Arrestan a mujer imputada por presunto esquema de fraude mediante agencia de viajes fatula

La mujer contra quien pesaba una orden de arresto por mantener un presunto esquema de fraude en la venta de boletos a través de una agencia de viaje fatula en Mayagüez fue detenida durante la tarde de este martes, informó la Policía.

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, expidió, el 17 de diciembre, la orden de arresto en ausencia contra Elisa M. Rodríguez Rivera, de 34 años y residente del mencionado municipio, bajo cargos de presuntamente mantener un esquema de fraude mediante la venta de paquetes de viajes a grupos.

Contra la imputada pesan 23 cargos por apropiación ilegal, y otros 21 por fraude.

Rodríguez Rivera compareció ante la jueza Noricelis Rosado, quien mantuvo la fianza de $40,000 que prestó. Rodríguez Rivera permanecerá libre bajo fianza hasta la vista preliminar, que se celebrará el 20 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

Padilla Galiano también encontró causa para arresto, en la vista del 17 de diciembre, contra un presunto cómplice de Rodríguez Rivera identificado como Alejandro Núñez Miró, de 38 años.

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, había expedido una orden de arresto contra Elisa M Rodríguez Rivera, de 34 años y residente del mencionado municipio, el pasado 17 de diciembre por presuntamente mantener un esquema de fraude a través de la venta de paquetes de viajes a grupos. (Suministrada)

Según la investigación de la División de Robos, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, Rodríguez Rivera y Núñez Miró, presuntamente, mantuvo el esquema con viajes vacacionales mediante la agencia de viajes Airplane Mode by Lisa que operaban, desde una residencia en Mayagüez, con una licencia otorgada en el estado de Florida.

Los imputados, supuestamente, ofrecían viajes con todo incluido a Colombia por $1,750 por persona. Los perjudicados realizaban pagos a plazos mediante la plataforma electrónica PayPal. Según la Policía, el grupo pagó un total de $35,000 pero, a un mes de la fecha del viaje (verano de 2025), Rodríguez Rivera, quien servía como contacto con el grupo, desapareció sin dejar rastro.