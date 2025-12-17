Hallan causa para arresto contra pareja por presunto fraude a través de agencia de viajes fatula

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto, en la mañana de este miércoles, contra una pareja que presuntamente mantenía un esquema de fraude a través de una agencia de viajes fatula, informó la Policía.

Alejandro Núñez Miró, de 38 años, y Elisa M. Rodríguez Rivera, de 34, ambos residentes en Mayagüez, enfrentan 21 cargos de fraude y 23 por apropiación ilegal, radicados por el fiscal Iván R. Blondet Vissepó.

Padilla Galiano fijó una fianza de $2,000 a Núñez Miró, la cual pudo prestar, quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 29 de diciembre.

El grupo pagó un total de $35,000 pero, a un mes de realizarse el viaje en verano de este año, Rodríguez Rivera, quien servía como contacto con el grupo, desapareció sin dejar rastro.

Mientras, Rodríguez Rivera fue imputada en ausencia y se le fijó una fianza de $44,000, expidiendo una orden de arresto en su contra al no presentarse a la vista de Regla 6.

Según la investigación realizada por el agente Alexis Laracuente Seda, adscrito a la División de Robos, Extorción, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, la pareja supuestamente mantuvo un esquema de fraude con viajes vacacionales a través de la agencia de viajes Airplane Mode by Lisa, que operaba desde una residencia en ese municipio y que poseía licencia de agente del estado de Florida.