prima:Suscriptores
NoticiasTribunales
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hallan causa para arresto contra pareja por presunto fraude a través de agencia de viajes fatula

Habrían timado a un grupo de personas que hicieron pagos para viajar a Colombia

17 de diciembre de 2025 - 4:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los imputados operaban el presunto esquema a través de la agencia de viajes Airplane Mode by Lisa, con licencia del estado de Florida y que operaba desde una residencia en Mayagüez. (Jorge A Ramirez Portela)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto, en la mañana de este miércoles, contra una pareja que presuntamente mantenía un esquema de fraude a través de una agencia de viajes fatula, informó la Policía.

Alejandro Núñez Miró, de 38 años, y Elisa M. Rodríguez Rivera, de 34, ambos residentes en Mayagüez, enfrentan 21 cargos de fraude y 23 por apropiación ilegal, radicados por el fiscal Iván R. Blondet Vissepó.

Padilla Galiano fijó una fianza de $2,000 a Núñez Miró, la cual pudo prestar, quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 29 de diciembre.

El grupo pagó un total de $35,000 pero, a un mes de realizarse el viaje en verano de este año, Rodríguez Rivera, quien servía como contacto con el grupo, desapareció sin dejar rastro.

Mientras, Rodríguez Rivera fue imputada en ausencia y se le fijó una fianza de $44,000, expidiendo una orden de arresto en su contra al no presentarse a la vista de Regla 6.

Según la investigación realizada por el agente Alexis Laracuente Seda, adscrito a la División de Robos, Extorción, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, la pareja supuestamente mantuvo un esquema de fraude con viajes vacacionales a través de la agencia de viajes Airplane Mode by Lisa, que operaba desde una residencia en ese municipio y que poseía licencia de agente del estado de Florida.

Los interesados en adquirir el viaje todo incluido a Colombia debieron pagar la suma de $1,750 por persona, dinero que entregaban a plazos a través de la plataforma de Paypal. Según se indicó, el grupo pagó un total de $35,000 pero, a un mes de realizarse el viaje, en verano de este año, Rodríguez Rivera, quien servía como contacto con el grupo, desapareció sin dejar rastro.

Breaking News Viajes y Vacaciones fraude Policía de Puerto Rico Tribunal de Mayagüez CIC
Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
