El juez federal Francisco Besosa reiteró su decisión de mantener al productor musical Raphy Pina en la cárcel mientras apela su veredicto de culpabilidad por la posesión ilegal de armas de fuego, que mantenía en una propiedad suya en Caguas.

La expresión de Besosa surge tras una solicitud del Tribunal federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, a donde el doblemente convicto acudió para solicitar que se le permita estar libre bajo fianza mientras intenta revertir el veredicto de culpabilidad en su contra.

“La evidencia clara y convincente no convence al Tribunal de que es probable que Pina huya o represente un peligro para la seguridad de los demás”, escribió hoy, martes, el juez en una opinión de 14 páginas.

El dos veces convicto federal fue sentenciado el pasado 24 de mayo a tres años y cinco meses de prisión. La vista de sentencia fue pospuesta en cinco ocasiones, entre ellas, para que el también dueño del sello discográfico Pina Records asistiera a la graduación de su hijo menor.

PUBLICIDAD

En una moción de 88 páginas radicada el 31 de mayo en el Primer Circuito, los abogados de Pina argumentaron que la libertad condicionada se le debe conceder porque no representa un riesgo de fuga ni de seguridad.

“Es un riesgo de fuga”

Aunque Besosa reconoció que Pina cumplió con sus condiciones de libertad provisional mientras estuvo bajo fianza durante su proceso judicial, destacó que, al el ser convicto y sentenciado, la situación cambia.

“Comparecer ante el tribunal como una persona presuntamente inocente es muy diferente de cumplir una pena de prisión como un delincuente convicto. Las condiciones de la libertad provisional no son sugerencias. Conceder la libertad bajo fianza en espera de la apelación basada simplemente en el cumplimiento de las condiciones previas al juicio no es ciertamente una ‘prueba potente’ y dejaría sin sentido la presunción de detención después de la sentencia y en espera de la apelación”, expuso.

Asimismo, resaltó que, durante su libertad condicional, el empresario realizó peticiones dudosas a la corte, como cuando solicitó celebrar el nacimiento de su hija en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Pina, según los documentos judiciales, argumentó que su hija con la cantante Natti Natasha nacería en la misma fecha en la que su padre murió, el 28 de mayo. El Tribunal denegó la petición y Vida Isabelle nació el 22 de mayo de 2021 en Miami, donde Pina estaba siendo monitoreado.

“Los bebés nacen cuando nacen los bebés, no cuando los padres quieren que nazcan. El nacimiento de un niño rara vez ocurre en la fecha calculada por el obstetra-ginecólogo, y Pina no dio ninguna explicación sobre por qué su prometida no querría permanecer bajo el cuidado de su obstetra/ginecólogo actual y cambiar de médico un mes antes de lo esperado a dar a luz”, apuntó el juez.

PUBLICIDAD

Además, Besos apuntó a que Pina posee embarcaciones e “importantes recursos financieros” que lo hacen propenso a fuga.

“Los vínculos con el extranjero y los recursos para evitar el encarcelamiento sugieren que Pina es un riesgo de fuga. Que haya cumplido con sus condiciones de libertad preventiva es insuficiente para superar la presunción de detención”, lee el documento.

¿Peligro para otros?

Por otro lado, Besosa recordó que luego que Pina se declarara culpable a nivel federal de fraude bancario en 2015, el Tribunal le prohibió poseer armas de fuego, municiones, dispositivos destructivos o cualquier otra arma peligrosa.

Sin embargo, “Pina violó esta orden al poseer: un Smith & Wesson, modelo SD40, calibre .40; una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 mm, alterada para disparar automáticamente como una ametralladora; y un total de 526 cartuchos de munición real de diferentes calibres, incluidos 148 cartuchos de munición de pistola calibre .40, 123 cartuchos de munición de pistola calibre .357, 3 cartuchos de munición de pistola calibre .45, 170 cartuchos de munición de pistola calibre 25, 25 cartuchos de munición de pistola calibre 9 mm, un cartucho de escopeta calibre 12, tres cartuchos de munición de pistola calibre 5.7, creados para el ejército, 35 cartuchos de munición de rifle AK 47 calibre 7.62 que también se puede utilizar con luz ametralladoras y, con un cargador adecuado, en rifles de asalto AR15, y 18 rondas de munición de rifle calibre 7.92, conocida como la bala alemana Mauser utilizada por primera vez en el ejército alemán, y que ahora se puede usar en otros rifles militares alemanes modernos”.

PUBLICIDAD

Además, el juez federal catalogó como una “ignorancia fingida” el que Pina alegara desconocer de las armas y municiones encontradas en su residencia en Caguas porque “hacía muchos años que no vivía en la casa... Sus propias palabras desmienten este argumento”.

Seguido, colocó un fragmento de una llamada interceptada por las autoridades ente Pina y una persona identificada como “Romero” en la que el productor musical dice sobre una caja fuerte en la residencia: “No, no, hermano, tengo dinero y tengo todo tipo de cosas allí: mis armas, rifles, balas”.

Asimismo, recordó que el día que los agentes ejecutaron la orden de allanamiento, Pina hizo unas ocho llamadas telefónicas para preguntar sobre su residencia.

“De hecho, le pidió a un conocido que visitara su casa ‘porque saltó la alarma de la caja fuerte’. Esta prueba establece que Pina controlaba esta casa de Caguas”, dijo.

Besosa también destacó que a inicios de diciembre de 2019, desconocidos dispararon contra la oficina de Pina en Caguas y que también tirotearon contra el Coliseo José Miguel Agrelot donde uno de sus clientes se presentó esa noche. En el lugar se encontraron aproximadamente 130 balas.

“La Corte duda que los incidentes en la oficina de Pina y el Coliseo no tengan relación... Estos ataques proporcionan un motivo perfectamente lógico para que Pina posea armas de fuego”, señaló.

Para Besos, el doblemente convicto federal “no ofrece ninguna razón” para que el Tribunal determine “mediante pruebas claras y convincentes” que no tiene acceso a los rifles no encontrados en su residencia en Caguas, “ni que es poco probable que represente un peligro para la seguridad de los demás”.

PUBLICIDAD

“El Tribunal ofrece este análisis solo para ayudar a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, no porque sea necesario para disponer de la apelación pendiente de Pina de la orden que le niega la libertad bajo fianza pendiente de apelación. La cuestión de la fuga y el peligro para la seguridad de los demás solo es relevante si Pina ha planteado una cuestión sustancial de derecho. Él no lo ha hecho”, sostuvo Besosa.