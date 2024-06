Sin embargo, en el área de “Igual Protección y No Discrimen”, el monitor federal encontró un “progreso marginal”. Aunque uno de los renglones pasó de no cumplimiento a cumplimiento sustancial, el resto se mantuvo en el 60% de cumplimiento parcial, como en el informe anterior.

En medio de esa discusión fue que el juez Besosa llamó a Serrano para expresarse como miembro de la comunidad y no se limitó a presentar críticas a la Policía, sino también a la forma en que se da la intervención de Justicia federal y el Monitor.

“La respuesta es siempre la misma: hay que esperar a que se cierre cada caso para monitorear cómo actuó la Policía y evaluar el uso o mal uso de sus protocolos. Si bien esta podría ser la forma en que se ha conceptualizado, en términos prácticos es inaceptable”, manifestó Serrano. “Nuestras vidas están en peligro. Necesitamos una oficina del Monitor activa para que podamos efectuar cambios. Necesitamos acciones ahora, no después de que se violen nuestros derechos”.

Destacó que aunque tiene líneas de comunicación abiertas con agencias de ley y orden estatales y federales, “el plan de moverse adelante sigue en la verja”, al no recibir contestaciones sobre propuestas para crear grupos de trabajo, calendarios de reuniones, revisión de protocolos, cómo se clasifican las estadísticas e identidades y cómo se manejan los reportes de crímenes de odio, entre otros.

Reiteró que los miembros de la comunidad LGBTQ+ son revictimizados cuando la Policía no utiliza su identidad adecuadamente o no se prioriza la investigación del ángulo de crimen de odio, mientras que lamentó que múltiples de esos casos no han sido esclarecidos, como el de Alexa, Kevin Fret, Eddie Xavier Morales Rodríguez, Uvita Pérez Ortiz, Luis Ángel Díaz Castro, África Parrilla y Ángel Javier García.