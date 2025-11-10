Renuncia abogado de Elvia Cabrera: Mayra López Mulero asumirá la representación legal

La licenciada Mayra López Mulero asumirá la representación legal de Elvia Cabrera, acusada del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, tras la renuncia el lunes del licenciado Jesús Ramos Puca, quien citó conflictos éticos entre las partes como motivo de su salida.

“Desde el 4 de noviembre de 2025 a la fecha, la imputada, su núcleo familiar y este abogado, hemos tenido la oportunidad de dialogar identificando un claro conflicto de tipo ético, expresado en comunicaciones y de forma verbal”, lee el documento dirigido al Tribunal de Aibonito por parte de Ramos Puca.

El abogado solicitó que se le relevara de la representación legal de Cabrera, quien junto a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, es acusada por el asesinato de Pratts Rosario, ocurrido en agosto, en Aibonito.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.

“Se nos informó y tenemos la certeza que la nueva representación legal de la Sra. Elvia Cabrera, asumirá de inmediato”, lee el documento, aunque no detalla quién representará a la mujer.

Por su parte, en una moción facilitada por la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), la licenciada López Mulero confirmó que Cabrera contrató sus servicios de representación legal.

“La parte compareciente, Elvia Cabrera, contrató los servicios de los abogados suscribientes para que la representen en el caso de epígrafe”, lee el documento.

El pasado 4 de noviembre, Cabrera Rivera se acogió al término de 10 días para hacer o no alegación de culpabilidad en el caso.

Cabrera Rivera enfrenta un juicio por el asesinato de Pratts Rosario donde se le imputó que “en concierto y común acuerdo” con su hija, dieron muerte a la joven el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito.

La investigación de la Policía alega que Pratts Rosario y otra menor estaban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió, recibiendo ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

En la vista preliminar, una de las testigos presentada por la Fiscalía relató que Cabrera le pasó un objeto filoso a Avilés quien lo utilizó para agredir a Pratts Rosario.

La defensa de Ramos Puca se centró en encontrar fisuras en la teoría del Ministerio Público, cuestionando la credibilidad de la testigo y argumentando que las características de las heridas descritas en la autopsia no eran categóricas.