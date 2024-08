Revés para la agencia deportiva de Bad Bunny: Tribunal Federal paraliza su demanda contra la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas

“Sin embargo, su nuevo éxito no fue compartido por todos”, agregó, al indicar que en abril pasado el sindicato les penalizó por alegadas violaciones al reglamento .

Alegó que esas violaciones incluyeron “incentivos prohibidos, reclutamiento ilegal y falta de cooperación con las investigaciones de la MLBPA”. También alegó que usaron “a personas no certificadas para realizar el trabajo de agente, prometió y proporcionó incentivos indebidos a los jugadores como pagos en efectivo y entradas para conciertos, tanto directamente como a través de personal no certificado, y no garantizó el cumplimiento de las regulaciones”.