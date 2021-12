El licenciado Osvaldo Carlo, abogado del suspendido alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, no descartó que su cliente vaya a declararse no culpable por cargos de corrupción y le preguntará si desea entrar en un acuerdo de colaboración con la fiscalía federal.

Carlo indicó que la decisión se tomará luego de que evalúe la evidencia con la que cuenta la fiscalía federal. Para informarle su decisión al tribunal, Pérez Otero tiene hasta el 23 de diciembre, para cuando se pautó una vista de lectura oficial de acusación de los cargos por de extorsión, soborno y conspiración.

“Eso es algo que no se puede descartar”, sostuvo Carlo ayer, a preguntas de El Nuevo Día.

Agregó que después de evaluar “la evidencia determinamos que el caso del gobierno tiene méritos y existe una probabilidad de que puede salir culpable en juicio, le podríamos recomendar una negociación”.

“Siempre es el cliente el que toma la decisión”, apuntó. “Si decide negociar, es algo en que obviamente lo asistiríamos”.

Carlo, quien fue fiscal federal, catalogó como un “tanto novel” el hecho de que el Ministerio Público publicara fotografías incriminatorias de Pérez Otero al momento de iniciar un caso por corrupción. Considera que con esa movida “están públicamente sentando las bases del caso. Ya lo hicieron. Nosotros, en su momento, haremos lo mismo”.

Las imágenes son capturas de vídeos en los que se muestra al empresario Oscar Santamaría entregando un sobre con lo que se presume es dinero en efectivo a Pérez Otero. La fiscalía federal las divulgó como parte de una moción en la que argumentaba que Pérez tenía los recursos para pagar una fianza de $50,000. El magistrado finalmente fijó una fianza de $10,000.

El licenciado no pudo obviar que la divulgación de esas fotos pesarán en la recomendación que harán a su cliente, debido a que las fotos ya son “parte de un récord público”.

“Para mí (esa publicación) es un tanto novel. Es algo que va a tomar en consideración al recomendar un curso de acción al cliente porque se está generando una publicidad que es evidente en un caso”, indicó Carlo.

Una de las fotos publicadas en una moción de la fiscalía federal en el caso contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. (Captura) (Captura)

La alegación del Ministerio Público es que Pérez Otero recibió dinero del empresario Oscar Santamaría para asegurarle contratos con el Municipio de Guaynabo. Es un esquema similar al que sostuvieron Santamaría y el ahora exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, quienes ya se declararon culpables y cooperaron con las autoridades federales en la investigación.

Carlo aseguró que Pérez Otero desconocía que estaba siendo investigado y que por eso no lo contactó hasta ayer, cuando fue arrestado.

“No tenía conocimiento de que lo iban a acusar y que le radican unos cargos. Si hubiera tenido una idea de que lo iban a acusar, como ha pasado con otros clientes que he representado, nos hubiésemos visto antes”, comentó el abogado.

En cambio, en relación a Delgado, dijo que “en ese caso estamos hablando de un cooperador que estuvo trabajando para los federales por un periodo de tiempo. Tenía sus abogados que lo acompañaron en ese proceso”.

Cuando se le preguntó si el hecho de que Pérez Otero ya haya sido acusado evita que pueda entrar en un acuerdo con la fiscalía federal, Carlo contestó que “no”.

“Históricamente ustedes han visto una serie de casos donde han visto que después de una acusación viene la cooperación. El más famoso de estos últimos años fue el caso de Anaudi (Hernández)”, destacó. “Fue acusado y luego se convirtió en un testigo cooperador”.

Se refería al exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) que fue acusado por un esquema para asegurar contratos con el gobierno.

Carlo conoce bien ese caso, pues representa a Hernández desde que fue acusado en diciembre de 2015. Hasta la fecha, Hernández no ha sido sentenciado.

“Cualquier acusado que entiende que la prueba es robusta en su contra y que no tiene posibilidades reales de prevalecer en un juicio, si opta por la cooperación, va a tener una rebaja de su posible sentencia”, afirmó.

Sobre si debe renunciar o no, Carlo dijo que eso es una decisión política que no recae en los abogados. Sí planteó que en caso de decidir ir a juicio, los abogados prefieren que los acusados tengan el tiempo disponible para cooperar con su defensa, lo que no podría pasar si sigue en el puesto de alcalde.

No obstante, Carlo argumentó que en Estados Unidos es común que los funcionarios acusados sigan en sus puestos hasta que sean declarados culpables, mencionando que ha sucedido con alcaldes, gobernadores y congresistas.

Al tiempo que fue suspendido del puesto por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), distintos sectores y el gobernador Pedro Pierluisi le solicitaron la renuncia a Pérez Otero.

Carlo no considera que de renunciar se afecte su presunción de inocencia ante un posible jurado. “No, porque es un pedido que está haciendo. No es una renuncia voluntaria. En este país hemos tenido casos como el de Nicolás Nogueras, hijo, que fue expulsado del Senado y fue a su juicio y lo ganó.

Añadió que “esa es la norma en Puerto Rico (renunciar cuando el funcionario es acusado) y puede ser que siga esa norma”.

“Prontamente (Pérez Otero) responderá al pedido del gobernador”, acotó.