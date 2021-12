El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y el ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, enfrentan sendas acusaciones por presuntamente haberse enriquecido ilegalmente en posiciones públicas, de las cuales se valieron para supuestamente recibir sobornos y extorsionar a contratistas.

Ambos funcionarios fueron los arrestos más recientes por un esquema de corrupción del cual ya el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado, y los contratistas Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos se declararon culpables.

La fiscalía federal ha anticipado que la investigación producirá arrestos adicionales.

El alcalde Pérez Otero, quien al cierre de esta edición no había renunciado al cargo, pudo haber recibido cerca de $80,000 -a razón de $5,000 al mes- por parte de un contratista de la industria de la construcción entre “finales de 2019 a mayo de 2021″, según la acusación.

La única interrupción en ese período fue “cuando Pérez Otero se preocupó, después que se revelara públicamente una acusación contra un miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en agosto de 2020″, según la moción que presentó el gobierno de Estados Unidos para exigir que el tribunal le fijara una fianza de $50,000 al alcalde.

En esa época en que Pérez Otero supuestamente se “preocupó”, las autoridades federales habían arrestado, en sus respectivas residencias, y acusado criminalmente a los exrepresentantes novoprogresistas María Milagros “Tata” Charbonier y Nelson Del Valle. Posteriormente, en noviembre de 2020, la fiscalía acusó al también representante de ese partido Néstor Alonso.

“Ese temor no le duró mucho tiempo… No puedo precisar cuántos meses (detuvo las transacciones ilegales), pero no fue mucho”, contestó Stephen Muldrow, jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, a preguntas de la prensa.

Pérez Otero tuvo su comparecencia inicial ayer ante el magistrado Bruce McGiverin, quien le fijó una fianza de $10,000 asegurados y dejó para el 23 de diciembre una vista para que el alcalde suspendido diga si se declara culpable o no culpable por los cargos de extorsión, soborno y conspirar para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Al salir del Tribunal Federal, indicó a la prensa que su abogado le orientó a no hacer comentarios.

Cuando se le preguntó sobre su día en corte, contestó: “Bien difícil”. Luego, movió la cabeza de lado a lado cuando se le preguntó si esperaba la acusación.

El abogado de Pérez, Osvaldo Carlo, indicó que no podía adelantar ayer si su cliente se declarará culpable o no, pues todavía no ha visto la evidencia de la fiscalía federal.

Sin embargo, Carlo no descartó que pueda recomendarle a su cliente que entre en un acuerdo de cooperación con las autoridades, como lo hizo el ahora exalcalde de Cataño.

“Eso es algo que no se puede descartar”, sostuvo.

”Si luego de que, los abogados del caso, evaluemos la evidencia determinamos que el caso del gobierno tiene méritos y existe una probabilidad de que puede salir culpable en juicio, le podríamos recomendar una negociación. Siempre es el cliente el que toma la decisión”, agregó.

En cambio, el asistente especial del alcalde de Trujillo Alto salió corriendo del portón del edificio del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) hasta un auto que lo esperaba en el estacionamiento del Tribunal Federal.

Con estos arrestos y acusaciones, suman seis casos de corrupción pública, que la fiscalía federal ha encausado y procesado en las últimas dos semanas. El jueves pasado, las autoridades arrestaron al dueño de J.R. Asphalt, Mario Villegas Vargas, por exactamente los mismos delitos, pero con relación a unos contratos con el Municipio de Cataño. El también dueño de la compañía asfaltera y de pavimentación de vías públicas, Raymond Rodríguez Santos, se declaró culpable, el 29 de noviembre, por esos delitos. Así también lo hizo el dueño de Waste Collection, Island Builders y VIP Healthcare Solutions, Oscar Santamaría Torres, quien admitió haber sobornado al exalcalde de Cataño con pagos de aproximadamente $2,000 semanales.

Los sobornos al exalcalde Delgado ascendieron a aproximadamente $398,000, según los estimados del periodo en el que se extendió la conspiración, que comprende desde junio de 2017 hasta abril de 2021. Al igual que ambos contratistas, Delgado firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía federal.

Una “Conducta similar” entre políticos

Muldrow reconoció que el caso de los tres políticos procesados las últimas dos semanas tiene similitudes con el de los exrepresentantes arrestados el año anterior. En los casos de los legisladores, las comisiones ilegales se cobraron por la aplicación de ATH Móvil, o se dejaban sobres, con el dinero, en sus carteras o gavetas, según las acusaciones. “Las acusaciones son parecidas porque la conducta es similar”, aseveró Muldrow, en la conferencia de prensa.

En esta ocasión, la fiscalía tiene grabaciones del alcalde Pérez Otero recibiendo un sobre sostenido con banda elástica, el cual se presume contenía dinero en efectivo. Esos intercambios de dinero sucedían en reuniones que el ejecutivo municipal sostenía “secretamente con el Individuo A”, según la moción para solicitar su fianza.

La acusación detalla que el “Individuo A” era dueño de una compañía de construcción. La vicealcaldesa de Guaynabo, Luisa Colom García, confirmó que se trata de Island Builders, una empresa de Santamaría Torres, a la que procedió a cancelarle el contrato.

Muldrow rechazó confirmar que la persona que aparece en las fotografías haciendo entrega del supuesto dinero es Santamaría Torres. El fiscal ha enfatizado que es contrario a su política confirmar quiénes son los cooperadores.

Muldrow sí hizo un llamado a que más personas cooperen con el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Ese pensamiento en la calle de que la gente que está cooperando con nosotros es algo malo, o esa mentalidad de chotas, eso tiene que cambiar. Si el pueblo quiere cambiar su país, tiene que cambiar esa mentalidad”, enfatizó.

Confirmó, a preguntas de El Nuevo Día, que las grabaciones de video son específicamente de tres instancias, todas en 2021, entre el 19 de mayo al 19 de agosto de este año. Eso quiere decir que, aunque la conspiración tomó lugar desde finales de 2019, no fue hasta 2021 que tuvieron acceso a cooperadores que accedieron a grabar a sus conspiradores a cambio de sentencias reducidas.

Además de los videos, la fiscalía anticipó que, contra Pérez Otero, cuenta con grabaciones de llamadas; mensajes de texto; videos de vigilancia; contratos y sus modificaciones; facturas de pago; fotografías de dinero para sobornos; testimonios de testigos, y cheques.

No descarta la existencia de una empresa criminal

A pesar de que las acusaciones comparten el mismo esquema y período (de 2017 hasta que los involucrados fueron arrestados en 2020 o 2021), Muldrow ha contestado, a preguntas de la prensa, que percibe la corrupción como un problema ligado a la debilidad humana y al que se enfrentan todos los países, no desde la óptica de un grupo que está operando como organización criminal al interior de los partidos políticos. Sin embargo, el fiscal no descartó que se pueda tratar a quienes han institucionalizado la corrupción gubernamental mediante la “Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión” (RICO, en inglés), que impone penas mucho más altas. “Siempre existe la posibilidad de la Ley RICO”, contestó a la prensa sin ofrecer mayores detalles.

La Ley RICO se creó, en 1970, para acusar y procesar a las mafias de inmigrantes italianos, que vendían servicios y bienes ilegales con particular fuerza entre 1930 a 1970. Este estatuto federal requiere que haya, al menos, dos delitos de crimen organizado, como lo son los sobornos y la extorsión, así como la existencia de una empresa que puede ser “cualquier sociedad individual, corporación, entidades legales o grupo de personas o entidades asociadas de hecho, lo que puede abarcar una oficina gubernamental”.

/ El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, fue arrestado por agentes del FBI el jueves, 9 de diciembre de 2021. (Teresa Canino Rivera)

Pérez comenzó su carrera política como presidente de la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP). En la foto saluda al exgobernador Ricardo Rosselló. (Archivo)

En el 2017 se convirtió en alcalde de Guaynabo mediante primarias, tras el escándalo de acoso sexual contra Héctor O'Neill. (Archivo)

Pérez superó en las primarias del PNP al senador Carmelo Ríos, con un 69.95% del favor del electorado de Guaynabo. (VANESSA SERRA DIAZ)

Su campaña estuvo centrada, entonces, en repudiar las acciones de O’Neill y asegurar que mantendría una sana administración municipal. (Teresa Canino Rivera)

En 2020 enfrentó primarias en su intento por permanecer en la poltrona municipal, y superó cómodamente a sus contendientes del PNP. (Archivo)

La elección de Pérez como alcalde de Guaynabo fue cuestionada públicamente porque supuestamente no residía en el municipio. (Teresa Canino Rivera)

Al momento de su arresto, Pérez se encontraba en su segundo cuatrienio al mando de Guaynabo. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto Pérez acompaña al gobernador Pedro Pierluisi. (Ramón “Tonito” Zayas)

En el 2004, para las elecciones generales, Pérez fue electo representante del PNP. (Archivo)

Pérez llenó la vacante del representante por el distrito 6, Wilson Soto. (Archivo)

Fue presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

El ahora suspendido alcalde fue reelecto a un segundo término como representante en las elecciones generales de 2008. (Juan Luis Martínez Pérez)

A su paso por la Legislatura, conoció a quien es su esposa, la entonces representante por el PNP Liza Fernández. (Archivo)

Además de ser alcalde de Guaynabo, Pérez presidía la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del PNP. (Ramón “Tonito” Zayas)

El alcalde de Guaynabo junto a la comisionada residente Jenniffer González. (Archivo)

A Pérez se le impuso una fianza de $10,000 por tres cargos de conspiración, sobornos y extorsión. (Ricky Reyes)

La elección especial para sustituir a Pérez como alcalde de Guaynabo será el 8 de enero. (Ramón “Tonito” Zayas)

Descubierto negocio ilegal dentro del recogido de la basura

Entretanto, Benítez Cardona fue acusado por un esquema similar con los contratistas Santamaría Torres y Rodríguez Santos, cuya empresa -J.R. Asphalt- subcontrataba con Waste Collection, según documentos judiciales.

Durante cuatro años, entre junio de 2017 a julio de este año, Benítez Cardona recibió comisiones ilegales y soborno por parte de ambos individuos, a cambio de que Waste Collection recibiera el contrato 2018-000004, para el recogido y disposición de los residuos sólidos a los residentes de Trujillo Alto. Este contrato ascendió a $24 millones, aunque después fue modificado para reflejar un total de $23.4 millones.

Se trata del pacto más alto que ha firmado ese municipio para el servicio relacionado a residuos sólidos, al menos, desde 2013, según el registro de la Oficina del Contralor.

Benítez Cardona acordó recibir $0.75 por cada casa a la que se le recogiera la basura, lo que representó $17,250 mensuales para un total de 23,000 residencias. Considerado el período en que duró la conspiración, el asistente del alcalde popular, José Luis Cruz Cruz, pudo haber recibido hasta $845,250 mediante la economía subterránea. Fiscalía detalló que también recibió un pago por adelantado de $200,000, adicional al monto acordado.

Ayer, Cruz Cruz se expresó sorprendido e indicó que iba a suspender sumariamente a su ayudante, pero la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) aseguró mediante comunicado de prensa que le había advertido de otras ilegalidades cometidas por este empleado, al comprar un vehículo para uso proselitista en instalaciones municipales. Por este delito, Benítez Cardona se había declarado culpable en 2015. “Tras el acuerdo de culpabilidad, la Opfei puso en conocimiento al alcalde Cruz Cruz de que Benítez Cardona había aceptado haber realizado la transacción y sellado como recibida por el gobierno municipal, cuando era para uso (en) la campaña política del alcalde. Aún así, no tomó acción disciplinaria ulterior ni lo removió de su puesto”, añadió la Opfei.

El periodista Alex Figueroa Cancel colaboró con esta historia.