Segundo día de la vista preliminar: se esperan dos testigos contra Anthonieska Avilés por asesinato de Gabriela Nicole Pratts
Se prevé que el Ministerio Público llame a declarar a un adolescente y un patólogo forense
12 de febrero de 2026 - 8:43 AM
12 de febrero de 2026 - 8:43 AM
Aibonito - La vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera, imputada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, continúa este jueves en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito.
Avilés Cabrera enfrenta, junto a su madre Elvia Cabrera Rivera, dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, específicamente por portar y/o utilizar un arma blanca durante el incidente ocurrido en medio de una pelea.
Este es el segundo día de la vista preliminar y se espera que el Ministerio Público llame a declarar a una menor de 17 años que habría estado presente en el lugar del crimen, así como al patólogo forense Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
Durante el primer día de la vista, solo una testigo prestó declaración: Betzaida Caratini, amiga de Cabrera Rivera y concuñada de la madre de la víctima. Relató que vio a Cabrera Rivera entregar un objeto punzante a la imputada, quien apuñaló a la víctima.
El proceso judicial se lleva a cabo en la sala 4 del Tribunal de Aibonito, ante la jueza Cristina Córdova Ponce. Como ha sido habitual desde el inicio del caso, familiares de la víctima y de la imputada asisten a la sala para presenciar el desarrollo de los procesos.
En este caso, el Ministerio Público está representado por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto. Mientras, las licenciadas María Soledad Sáez Matos y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal, representan a la imputada.
El Ministerio Público sostiene que Avilés Cabrera y Cabrera Rivera actuaron en común acuerdo durante el asesinato de la menor, teoría que buscan probar con la presentación de prueba testimonial, documental, pericial y hasta cierto punto circunstancial.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: