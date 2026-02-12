Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Segundo día de la vista preliminar: se esperan dos testigos contra Anthonieska Avilés por asesinato de Gabriela Nicole Pratts

Se prevé que el Ministerio Público llame a declarar a un adolescente y un patólogo forense

12 de febrero de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima tenía 16 años. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Aibonito - La vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera, imputada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, continúa este jueves en el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito.

RELACIONADAS

Avilés Cabrera enfrenta, junto a su madre Elvia Cabrera Rivera, dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, específicamente por portar y/o utilizar un arma blanca durante el incidente ocurrido en medio de una pelea.

Este es el segundo día de la vista preliminar y se espera que el Ministerio Público llame a declarar a una menor de 17 años que habría estado presente en el lugar del crimen, así como al patólogo forense Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Durante el primer día de la vista, solo una testigo prestó declaración: Betzaida Caratini, amiga de Cabrera Rivera y concuñada de la madre de la víctima. Relató que vio a Cabrera Rivera entregar un objeto punzante a la imputada, quien apuñaló a la víctima.

El proceso judicial se lleva a cabo en la sala 4 del Tribunal de Aibonito, ante la jueza Cristina Córdova Ponce. Como ha sido habitual desde el inicio del caso, familiares de la víctima y de la imputada asisten a la sala para presenciar el desarrollo de los procesos.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

En este caso, el Ministerio Público está representado por los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto. Mientras, las licenciadas María Soledad Sáez Matos y Athelyn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal, representan a la imputada.

El Ministerio Público sostiene que Avilés Cabrera y Cabrera Rivera actuaron en común acuerdo durante el asesinato de la menor, teoría que buscan probar con la presentación de prueba testimonial, documental, pericial y hasta cierto punto circunstancial.

Gabriela Nicole Pratts Rosario
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
