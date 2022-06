La vista preliminar contra el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, fue suspendida hoy, viernes, hasta tanto la jueza Joie-Lin Laó Meléndez decida si el imputado, previo a la etapa de descubrimiento de prueba, tiene derecho a que los fiscales especiales independientes (FEI) le suministren copia del informe de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que dio origen a su arresto.

En una vista adjudicativa realizada hoy en la mañana en el Centro Judicial de San Juan, la jueza se reservó su determinación e indicó que se la informará a las partes por escrito. Ante esa circunstancia, se pospuso la vista preliminar que estaba pautada para ayer en la tarde ante la jueza Yazdel A. Ramos Colón.

En cambio, se reservó el 26 de junio a la 1:00 pm para ponerse al día sobre el estado de los procedimientos.

El pasado 12 de mayo, Mayra López Mulero, abogada de Maldonado Gautier, presentó una moción informativa y en solicitud de información exculpatoria en la que indicó al Tribunal que los FEI, Manuel Núñez Corrada y Miguel Colón Ortiz, no quisieron entregarle copia de evidencia documental aun cuando fuera estipulada por las partes.

“A todas luces, dicha posición de no entregar copia alguna de la evidencia que se haya estipulado, coloca a la defensa en una posición muy desventajada”, argumentó la abogada en su escrito al Tribunal. “De qué vale estipular la prueba si la defensa no tendría derecho a copia de la evidencia”, cuestionó.

A juicio de López Mulero, la posición de los fiscales especiales son contrarios al debido proceso de ley.

La abogada especificó, además, su interés en acceder al informe preparado por la OEG sobre los alegados hallazgos que detectaron en los informes financieros que radicó Maldonado Gautier en esa agencia y que produjeron la presentación de seis denuncias contra su cliente.

Contra Maldonado Gautier se presentaron, en febrero de este año, tres cargos por violaciones a la Ley de Ética al, supuestamente, no informar como ingresos $77,915.91 en su informe de 2016, $80,762.36 en el informe financiero correspondiente al año 2017 y $10,000 en el año 2018.

Asimismo, al exfuncionario se le imputan tres violaciones al Código Penal por el delito de perjurio al presuntamente mentir bajo juramento cuando certificó a la OEG que los datos provistos en esos estados de situación eran correctos.

Los fiscales se oponen a que la defensa tenga acceso al informe de la OEG y lo catalogaron de confidencial en esta etapa de los procedimientos.

Según López Mulero, lo que Núñez Corrada y Colón Ortiz consideran confidencial es para ella una prueba exculpatoria y pidió al Tribunal que atienda su solicitud de acceder a esa prueba documental.

El pasado 13 de mayo, los fiscales especiales radicaron ese informe al Tribunal en un sobre sellado.

En su moción en oposición a la solicitud de la defensa, los FEI sostienen que como no ha iniciado la Regla 95 de descubrimiento de prueba, Maldonado Gautier no tiene derecho a acceder a ese informe que, según ellos contiene información “de otras actuaciones que constituyen delito”, aunque no aclara si son atribuibles al exsecretario de Hacienda.

Asimismo, los fiscales alegan que en ese informe “hay actuaciones que están en proceso de investigaciones en curso”, por lo que insisten en que es un documento confidencial.

“El sumario fiscal es el producto del trabajo del Ministerio Público y su divulgación dejaría al descubierto los objetivos, métodos, técnicas investigativas empleadas y el análisis legal de la controversia”, abundaron en la moción en la que solicitan al Tribunal que declare no ha lugar la petición de la defensa.

Nuñez Corrada y Colón Ortiz arguyen que la aseveración de la abogada de que el documento es prueba exculpatoria es una especulación y que, por el contrario, es “prueba culpatoria del imputado”. Además, aseguraron al Tribunal que ese informe de la OEG no será utilizado en la etapa de vista preliminar.