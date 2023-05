“No pueden declarar culpable a alguien adivinando”.

Esa fue la exhortación que hizo este lunes el licenciado Leonardo Aldridge en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, como parte de la solicitud de los cinco abogados de la defensa al jurado para que emitan veredictos de no culpabilidad contra los acusados en el caso relacionado al asesinato del banquero Maurice Spagnoletti.

En sus argumentos de cierre, todos los abogados enfatizaron esencialmente en que la fiscalía federal no presentó suficiente evidencia directa para establecer que los acusados son culpables por los cargos alegados en el pliego enmendado que emitió un gran jurado federal en el 2018.

“Trajeron 13 testigos (cooperadores) para demostrar una conspiración de narcotráfico y ninguno pudo probar nada más que chismes”, planteó el licenciado Jason González, abogado de Fabiany Alméstica Monge. “Todo fueron chismes”.

Pero el primero en presentar fue el licenciado José Vélez, abogado de Luis Carmona Bernacet. Durante su exposición, enfatizó en que varios de los testigos cooperadores -algunos de los cuales han sido convictos- presentaron contradicciones y versiones inconsistentes, por lo que no fueron creíbles y tuvieron razones para mentir.

Señaló que los testigos cooperadores Ángel León Figueroa, José “Cascote” Herrera y Miguel “Pito Gordo” Aponte fueron de los testigos que acomodaron sus testimonios a lo que fuera “conveniente para la teoría del Ministerio Público y así recibir su parte del acuerdo”.

“¿Recuerdan que al final de su testimonio (León Figueroa) dijo que estaba ‘mordío’? Dijo que ‘sí', que estaba molesto”, resaltó Vélez. “No está diciendo la verdad”.

“Estaba ahí, molesto, porque quería venganza y esperaba algo a cambio (de su versión)”, agregó, en referencia a una supuesta reducción de los 223 años prisión a la que está sentenciado actualmente en el caso estatal por el asesinato de la adolescente Nicole Muñiz.

Luego, Vélez cuestionó el testimonio de Herrera, convicto y testigo cooperado en un caso de un operativo en La Perla en el 2011, quien declaró que Carmona Bernacet le propinó una paliza a William Castro Vidot, alias Willie Libra, antes de asesinarlo.

Contrastó esa versión con el testimonio de una patóloga que hizo la autopsia de Castro Vidot, quien “no dijo ni una palabra de que encontrara contusiones visibles en el cuerpo”.

“La única evidencia que presentó el Ministerio Público recae en testigos que tienen toda la razón del mundo para mentir bajo juramento porque esperan algo de vuelta”, abundó.

Sobre Aponte, destacó que en el contrainterrogatorio le peguntó si vio a Carmona Bernacet cometer algún asesinato y “contestó que ‘No. Con mis propios ojos, no”.

“¿Es esto realmente confiable?”, repitió Vélez en varias ocasiones, en referencia a varios testigos cooperadores.

De forma similar, sobre el cooperador Edwin Báez Villalobos, alias Diente, el abogado apuntó que también declaró haber visto a Carmona Bernacet golpear a René Cruz Cuadrado antes de asesinarlo, pero que luego el informe de autopsia no hizo alguna mención sobre hematomas.

En relación al asesinato de Spagnoletti, planteó que la única prueba que ataba a Carmona Bernacet era la declaración de Jorge Luis Rivera Cotto, un contratista que trabajaba en la construcción de una piscina en la casa de Rolando Rivera Solís.

“¿Recuerdan qué pasó cuando le pidieron que identificara a Luis Carmona Bernacet? Miró (en la sala judicial) y dijo: ‘No, no puedo identificarlo’”, apuntó Vélez.

Por su parte, el licenciado Peter Díaz, licenciado de Yadier Serrano Canales, alias Motombo, insistió que su cliente es un “chivo expiatorio” por cargar con la culpa de otros, mientras que los testigos cooperadores ofrecieron declaraciones que respondían a “miedo, parcialización y motivaciones”.

Planteó que “fue mentira” la versión de Báez Villalobos en cuanto a una pelea que sostuvieron en el residencial de Villa Caparra en Bayamón, porque no cuadra el relato de que la reyerta haya comenzado en el primer piso, para terminar en el tercero, antes de que otro le sacara un arma para apuntarle al gatillero de la organización que supuestamente operaba allí.

De igual forma, indicó que el Ministerio Público trató de presentar a Serrano Canales como alguien armado y peligroso con el testimonio de su exsuegro, Fernando Vázquez Santos.

Manifestó que no era creíble su versión de que Serrano Canales le disparó, entre otras razones, porque le falló los supuestos tiros estando a cuatro pies de distancia, mientras que la Policía nunca encontró evidencia del supuesto tiroteo dentro del apartamento.

Asimismo, mantuvo que otros testigos fallaron en recordar detalles importantes, mientras que afirmó que Serrano Canales nunca siguió a Spagnoletti ni a su esposa, Marisa Spagnoletti, como alegó la viuda durante su testimonio, al resaltar que nunca lo reportó a las autoridades cuando ocurrió.

Al mismo tiempo, planteó dudas sobre la veracidad de la alegación de un policía sobre disparos que supuestamente Serrano Canales le hizo frente al residencial Villa Esperanza en San Juan.

“Le mostraron unas fotos y el policía lo señaló. Por eso es que sale esa foto al público y Marisa la ve en las noticias, años después”, dijo Díaz, recordando que la viuda declaró que por esa foto fue que años después llamó a las autoridades.

Díaz recalcó que no se presentó alguna evidencia directa que corroborara que Serrano Canales fue quien le disparó al banquero en la noche del 15 de junio de 2011, más allá de la versión de María Pérez, exnovia de Rivera Solís, indicando que el coacusado Alex Burgos Amaro -alias “Yogui”- le confesó meses después lo que supuestamente ocurrió.

“No hay evidencia que estuvo cerca de la escena. No hay vídeos, no hay llamadas telefónicas, textos, testigos presenciales... Ni siquiera Alex, porque estaba en el banco”, planteó Díaz. “Todos queremos resolver el asesinato de Spagnoletti, pero aquí el gobierno no lo probó”.

Argumentó que el Ministerio Público solo presentó prueba que “se acomoda a su teoría” y para “mantener a los jurados con gríngolas para que no miren a su alrededor”.

Mientras, el licenciado Edgar Sánchez sostuvo que habló muy poco durante los 18 días de desfile de prueba porque contra su cliente, Alan Lugo Montalvo, hubo “ausencia y silencio”, asegurando que eso se traduce en “no culpable”.

Dijo que el testigo Aponte habló de su cliente, pero que no lo había visto hacía 27 años.

“¿Saben qué faltó? El testimonio de Alan Lugo Montalvo cargando armas, de que alguien lo vio con drogas o recibiendo dinero”, expuso Sánchez.

En su turno, el licenciado González apuntó que la fiscalía no corroboró a uno de los cooperadores testimonio de algún policía sobre un alegado incidente de secuestro de Alméstica Monge, quien supuestamente fue salvado por agentes en el residencial.

“¿Por qué no hubo cargos? Porque eso no pasó, fue sólo un rumor”, dijo González.

Finalmente, Aldridge expresó al jurado que “este caso es sobre especulación, desesperación y demonización”.

“No se guíen por inferencia sobre inferencia”, exhortó al jurado el abogado, quien aseguró que no se presentó prueba directa de que Rivera Solís estaba involucrado en el narcotráfico.

También aseguró a los jurados que cuando se retiren a deliberar no encontrarán evidencia de que alguien vio o escuchó cuando Rivera Solís supuestamente ordenó el asesinato de Spagnoletti, y que ninguna de las municiones ni de las armas ocupadas en su residencia están relacionada al crimen del banquero, además de que tenía licencia para tenerlas.

En cuanto a la “testigo estrella”, Aldridge indicó que Milagros Pérez está “parcializada” en contra de su cliente porque le rompió una promesa de formalizar una relación sentimental que duró fuera de matrimonio durante diez años. Agregó que, además, como abogada licenciada, por cooperar con la fiscalía se evita acusaciones por falsificación de planillas y mentir a las autoridades de inmigración al arreglar un matrimonio con un extranjero para que pudiera entrar a territorio estadounidense.

Aldridge también rechazó el testimonio de un contratista que alegó haber visto a Rivera Solís entregando un arma de fuego a un hombre “más oscuro que el otro”, que la fiscalía dice es Serrano Canales para que asesinara a Spagnoletti.

“Pero se fue y él no sabe qué pasó con esa arma. No puede decir si se la dio de vuelta o que hayan usado esa arma para ir al polígono de tiro. Es especulación”, dijo Aldridge. “Si tienen preguntas, si no están seguros qué pasó... Eso es duda razonable y su deber es absolverlo de todos los cargos”, afirmó.

El Ministerio Público tendrá su turno de refutación mañana, martes, antes de que el jurado se retire a deliberar. En ese momento, los jurados tendrán que determinar si la fiscalía pudo probar o no la culpabilidad de Luis Carmona Bernacet, Yadiel Serrano Canales y Rolando Rivera Solís por el asesinato de Spagnoletti el 15 de junio de 2011.

Alex Burgos Amaro, alias Yogui, también enfrenta cargos por ese crimen, pero será enjuiciado por separado en verano, por un percance personal de su abogada.

Los jurados también tendrán que pasar juicio sobre si son culpables por narcotráfico y armas, cargos que comparten con los coacusados Fabiany Alméstica Monge y Alan Lugo Montalvo.

Carmona Bernacet también está acusado por los asesinatos de William Castro Vidot, alias Willie Libra en el 2002, y René Cruz Cuadrado en el 2006.