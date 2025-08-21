Tras cinco años: hallan causa para arresto contra sexagenario por incesto contra una niña
Henry Pérez Díaz, de 63 años, presuntamente mantuvo un patrón de abuso contra una menor desde sus 6 hasta sus 8 años
21 de agosto de 2025 - 5:43 PM
Luego de una espera de cinco años, la jueza Annette Marie Santiago Díaz, del Tribunal de Carolina, encontró, en la tarde del jueves, causa para arresto contra un sexagenario por presuntamente mantener un patrón de abuso sexual contra una niña entre los 6 y 8 años, informó el Negociado de la Policía.
A Henry Pérez Díaz, de 63 años y residente en Trujillo Alto, se le radicaron dos cargos: uno por actos lascivos y otro por incesto por los hechos, ocurridos entre 2018 y 2020 en la residencia del imputado, cuando finalmente fue denunciado a las autoridades.
No se especificó qué parentesco tiene la niña con Pérez Díaz.
Santiago Díaz le impuso una fianza de $90,000 que el hombre pudo prestar, siendo fichado y quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 3 de septiembre.
