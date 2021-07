El Tribunal de Apelaciones ordenó hoy a detener el caso criminal por el asesinato de Andrea Ruiz Costas después de que los abogados de defensa sometieran un recurso para tratar de que sean relevados de representar al imputado Miguel Ángel Ocasio Santiago.

El foro intermedio le concedió cinco días laborables al procurador general para expresarse sobre la controversia.

“Examinada la urgente moción solicitando orden de Auxilio de Jurisdicción presentada por la parte peticionaria, Miguel Ángel Ocasio Santiago, se declara ha lugar”, resolvió el Apelativo. “En este momento y sopesando la pureza de los procedimientos, se ordena la paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas”.

Al terminar el primer día de la vista preliminar contra Ocasio Santiago, los licenciados Rubén Parrilla y Luis Pérez, abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), informaron que habían sometido el recurso de apelación.

“Ya recurrimos. Se presentó hoy mismo el certiorari”, sostuvo Pérez.

Desde la semana pasada, los abogados habían pedido que fueran relevados del caso por entender que había un posible conflicto de interés porque otra abogada que trabaja en otra oficina de SAL había asesorado legalmente a una de las testigos del caso.

Luego, el lunes, un juez determinó que no había tal conflicto, por lo que los abogados se quedaban, pero hoy el imputado insistió en que no confiaba en sus abogados, por lo que solicitó que se le asignaran otros.

A su vez, el juez Edwin Flores Sellés denegó hoy la petición porque no había razón para su desconfianza y ordenó que iniciara la vista preliminar.

Después de la orden, los abogados se reunieron por poco más de 20 minutos con Ocasio Santiago en el tribunal. Al finalizar, le plantearon al juez que ese tiempo no era suficiente para armar una defensa adecuada, ya que el imputado no confiaba en ellos y no cooperaba en su defensa.

“Cuando se le informó la situación que había surgido, le afectó. Aunque el juez le dijo que no había tal conflicto, pero el cliente no necesariamente lo va a entender. Si no se siente cómodo con el abogado, puede mantener ese conflicto”, manifestó Parilla.