Tribunal Federal desestima demanda de la ACLU para reabrir el registro electoral

“Este Tribunal declina intervenir en los procesos electorales de Puerto Rico o conceder el recurso extraordinario de un interdicto preliminar. Los demandantes no han demostrado que la fecha límite de inscripción de votantes del 21 de septiembre de 2024 constituya una privación inconstitucional del derecho al voto o una injusticia patente que justifique la intrusión federal en la administración electoral estatal” , lee parte de la determinación de la togada.

El Nuevo Día solicitó reacciones a la ACLU y la CEE, pero al momento de esta publicación no se recibieron respuestas.

Las partes tuvieron una vista ante la jueza Antongiorgi Jordán, en la que la ACLU presentó el testimonio de uno de sus representados, Víctor Altieri García , un joven universitario que intentó registrarse mediante el registro electrónico de electores (e-RE), cuya solicitud fue rechazada y le fue notificado –vía correo electrónico– el 20 de septiembre, un día antes de que cerrara el período de inscripción . El joven no pudo asistir a una Junta de Inscripción Permanente al día siguiente porque tenía que trabajar.

“Si bien la implementación de los nuevos sistemas de registro puede no haber estado exenta de fallas, la evidencia ante este Tribunal no alcanza el nivel de fracaso sistémico o supresión generalizada de votantes”, estableció la jueza federal, en su sentencia, en la que plasma que Altieri García “recibió instrucciones claras para subsanar las deficiencias, pero no aprovechó las múltiples vías para completar su inscripción”.