El Departamento de Educación deberá pagar una multa de $100,000, así como sumar $1,000 adicionales a la sanción diaria que paga hace más de una década, luego que una jueza del Tribunal Superior de San Juan confirmara el continuo incumplimiento de la agencia con la sentencia judicial de 2002 que dicta cómo deben brindarse los servicios a los estudiantes de Educación Especial.

La jueza María Cabrera Torres impuso la multa de $100,000 a Educación por haber realizado cambios a dos manuales –el Manual de Padres y Madres y el Manual Operacional de Querellas y Remedio Provisional- sin haberlos consultado con los demandantes en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez.

Mientras, sumó $1,000 a la multa diaria de $5,000 que paga Educación al evidenciar que la agencia tiene pendiente completar 15,851 evaluaciones para determinar los servicios de terapias o intervenciones que necesitan estudiantes.

“El departamento deberá presentar a la Oficina de la Monitora un informe mensual con los resultados de las gestiones realizadas. Se le ordena que las sanciones no deberán salir del presupuesto asignado a Educación Especial”, lee la orden de la jueza, firmada el 13 de agosto.

El secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, lamentó que Cabrera Torres haya ordenado la imposición de multas adicionales sin realizar una vista para escuchar los argumentos de la agencia y adelantó que evalúan recurrir al Tribunal de Apelaciones.

No obstante, reconoció que el incumplimiento de la agencia es real. Destacó que el comisionado del pleito Rosa Lydia Vélez, Carlos Rivera Martínez, impuso en septiembre de 2019 tres metas a la agencia, de las cuales cumplieron con dos. En el caso de las evaluaciones pendientes, aseguró que se redujo sustancialmente la cifra original.

“Sí, se hicieron las gestiones y se han atendido miles de casos, activando lo que es el remedio provisional, coordinando evaluaciones, si es que así el padre lo aceptaba, a través de las corporaciones (de servicios relacionados) que tiene el Departamento. ¿Cuáles son los contratiempos? No son ganas, no se trata de querer o no querer. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero los retos que han incidido en cumplir con las metas del comisionado son los terremotos, que provocaron cambios en el semestre escolar, igualmente el tema de la pandemia”, señaló Ramos Parés, quien previo a ser designado como secretario asociado de Educación Especial en 2017 era uno de los abogados del Departamento de Justicia que manejaba el pleito de clase.

El abogado José Torres Valentín, quien forma parte de la representación legal de los demandantes- explicó que en el caso de los manuales, los cambios se realizaron en 2013, luego que se llevara a cabo un proceso de revisión de los documentos en el cual se llegaron a acuerdos sobre el contenido de estos. El Manual de Padres y Madres es una guía informativa sobre los derechos y servicios para estudiantes de Educación Especial, mientras que el Manual Operacional de Querellas y Remedio Provisional es una guía para los empleados de la agencia, explicó Torres Valentín.

“Cuando el departamento los publicó es que nos damos cuenta que había unos cambios no notificados”, relató el abogado. “Se llevó a un debate ante el comisionado Carlos Rivera Martínez. Sostuvimos que, en muchas instancias, los cambios sí alteraban el contenido y modificaba lo que nosotros entendemos que son los derechos. Lo trabaja de una manera distinta a lo que se había acordado”, sostuvo Torres Valentín.

La situación ha estado en discusión desde entonces y el 9 de agosto, el comisionado Rivera Martínez recomendó a la jueza la imposición de la multa de $100,000 al haber confirmado que Educación realizó los cambios a los manuales de forma unilateral.

Ramos Parés indicó que los cambios objetados surgieron tras recibir comentarios del público, como parte de los pasos requeridos en la Ley del Procedimiento Administrativo Uniforme. Ante la impugnación, señaló que los documentos han sido circulados sin las imágenes y los cambios a los que se opuso la clase de pleito judicial.

Torres Valentín destacó que aún el tribunal evalúa la imposición de sanciones económicas adicionales contra la agencia debido al incumplimiento con la sentencia por estipulación firmada en 2002. En el último informe de monitoría, correspondiente al año escolar 2019-2020, el nivel de cumplimiento de Educación con la sentencia fue de 2.31, en una escala del 0 al 4.

Por su parte, el secretario interino reiteró que no está de acuerdo con las multas que paga Educación, dinero que pasa a un fondo administrado por el tribunal y que se distribuye para entidades o iniciativas que atiendan a la población de Educación Especial.

“Vamos a hacer todo lo posible para hacer planes de trabajo que permitan cumplimiento en estas áreas. El tema de las sanciones, siempre he sido enfático en esto, hablamos de dinero de los estudiantes. Se penaliza a todos los estudiantes con multas que puede ser dinero que esté en las salas de clases y lo transferimos a las arcas del tribunal”, manifestó Ramos Parés.