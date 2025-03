“Tras evaluar la totalidad de la legislación federal... concluimos que el foro primario actuó correctamente al no relevar al recurrido del pago de la pension alimentaria, con el efecto de implementar una orden de pensión provisional durante la orden de paralización emitida con el fin de mantener el statu quo”, lee la opinión de 24 páginas escrita por el juez asociado Erick Kolthoff , que ratifica también la determinación del foro apelativo.

Arguyó, sin éxito, que la disposición federal no podía usarse en su caso porque se dejó a una menor sin alimentos, y el Estado incumplió con su deber de parens patriae al no velar por el interés de su hija. Alegó, además, que el TPI se equivocó al no referir el asunto a la examinadora de pensiones alimentarias.