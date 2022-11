La negativa del expresidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) Manuel Fernós de entregar las credenciales para acceder la información de resguardo del celular que tuvo como presidente no es un asunto que se debe dilucidar en un proceso de arbitraje, por lo que quedará en manos de un tribunal determinar si debe hacerlo.

Así lo ordenó el Tribunal de Apelaciones, que concluyó que una jueza del Tribunal Superior de San Juan erró al desestimar el pleito incoado por la Universidad Interamericana contra el catedrático de la Facultad de Derecho, cuyo contrato como presidente fue cancelado por la Junta de Síndicos en mayo pasado.

“El Manual de Normas para el Personal No Docente aplicable al puesto de presidente claramente establece, en su Artículo 18, que la UIPR es la propietaria de todos los equipos y su contenido, y que no existe expectativa de privacidad respecto a la información contenida en los equipos”, lee la sentencia del Apelativo, emitida el lunes, 7 de noviembre. “Contrario a lo que sugiere el demandado, la información que la UIPR pudiese obtener en esta etapa sencillamente no tiene pertinencia alguna a la controversia que correspondería dirimirse en arbitraje: si hubo o no causa justificada para la separación del demandado de su puesto como presidente de la UIPR”, añade.

En agosto, la Interamericana radicó un recurso para solicitar un entredicho provisional e interdicto permanente que ordenara a Fernós a entregar el nombre de usuario, la contraseña y cualquier otra información necesaria para acceder la nube en la cual se conserva la información de resguardo que contenía el teléfono celular que se le había provisto para ejercer sus funciones como presidente, como parte de una investigación interna en contra del docente que inició en marzo. Esto luego que Fernós informara que había desechado el teléfono celular ya que se había averiado y, en su lugar, estaba usando un equipo de su propiedad.

En su sentencia del 31 de agosto, la jueza Valerie Concepción Cintrón desestimó la demanda incoada por la administración universitaria, pero instruyó a las partes a establecer un proceso de arbitraje para dirimir la controversia. La jueza basó su sentencia en una cláusula del contrato de Fernós como presidente, la cual establece que cualquier “controversia o reclamación por la interpretación o aplicación de este contrato o por la violación del mismo” debe ser sometido a arbitraje privado.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el pedido de las credenciales de acceso no constituye una controversia cobijada bajo el contrato como presidente.

“De una lectura de la referida cláusula surge claramente que en esta no se incluyó los procedimientos de investigación administrativa que puede llevar a cabo la UIPR. Es decir, la controversia o reclamación por la cual se instó el recurso de injunction no está relacionada a una interpretación o aplicación del contrato de empleo o violación del mismo. Es decir, no es una controversia entre las partes que está dentro de los parámetros de lo contemplado como materia de arbitraje”, sostuvo el foro intermedio.

El panel de jueces que evaluó la demanda –compuesto por el juez administrador del Tribunal de Apelaciones, Roberto Sánchez Ramos, y los jueces Carlos Salgado Schwarz y Waldemar Rivera Torres- indicó que la pugna por el acceso a la información del celular tampoco constituye descubrimiento de prueba que debe ser discutido dentro del proceso de arbitraje.

“Por tanto, la controversia en este caso, sobre si procede la entrega de las credenciales solicitadas, únicamente tiene el efecto de permitirle a la UIPR, primero, recuperar su propiedad y, segundo, concluir su investigación relacionada con el puesto docente que todavía ocupa el demandado en dicha institución”, estableció el Apelativo.

El Tribunal de Apelaciones aún tiene en sus manos otra controversia en torno a la terminación del contrato de Fernós como presidente del sistema universitario, luego que el expresidente presentara un recurso para solicitar que un tribunal le ordene a la administración de la Interamericana a encaminar el proceso de arbitraje para determinar si su destitución fue con o sin justa causa. De acuerdo con la representación legal de Fernós, la Interamericana dilata sin razón el proceso. No obstante, la administración universitaria argumenta que Fernós ha optado por recurrir a los tribunales en vez de sentarse en la mesa con ellos para establecer las reglas de juego antes de iniciar el arbitraje.