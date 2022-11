La administración de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) radicó este martes una demanda contra varios ex líderes universitarios, entre ellos el expresidente Manuel Fernós, y una empresa privada por un presunto incumplimiento de contrato que desembocó en el mal uso de más de un millón de dólares.

A Fernós y al ex director ejecutivo de la Oficina del Presidente de la Inter, Dominique Gilormini, se les señala por incurrir en negligencia crasa en torno al contrato suscrito con la compañía MAP Strategies, LLC para establecer un sistema de rastreo epidemiológico en la institución universitaria, ya que a la empresa se le pagó $1.4 millones por servicios no ofrecidos y bienes no entregados, explicó el abogado Johnny Ocasio Torres, quien es parte del equipo legal de la universidad.

Parte de este dinero provino de la asignación federal que recibió la Universidad Interamericana para el manejo de la pandemia de COVID-19 a través del fondo de alivio de emergencia para educación superior (HEERF, por sus siglas en inglés).

“La presente demanda es la primera reclamación, de varias, que la UIPR se ha visto y se verá forzada a tramitar, debido a las pérdidas millonarias ocasionadas por los incumplimientos, la negligencia crasa en el cumplimiento de los deberes y/o el dolo en que incurrieron los demandados”, lee el recurso legal.

Fernós, por su parte, le restó méritos a los fundamentos de la parte demandante. “Es una demanda frívola, difamatoria y que denota que el nuevo liderato de la Junta de Síndicos tiene un desconocimiento de las normativas institucionales y de las reglamentaciones de los fondos federales que se asignan a la universidad”, dijo en entrevista con este medio.

Ocasio Torres señaló que, por una determinación de la Junta de Síndicos de marzo de 2022, un ente externo realiza una investigación sobre el expresidente universitario. Producto de un denunciante (“whistleblower”), el bufete a cargo de la pesquisa se enfocó en el acuerdo con MAP Strategies, una empresa incorporada en marzo de 2020, según la información disponible en el registro de corporaciones del Departamento de Estado.

“Dentro de los hallazgos de la investigación inicial, surgen unas áreas de interés que se profundizaron”, indicó el abogado, al señalar que la investigación no ha terminado.

De acuerdo con la demanda, MAP Strategies presentó una propuesta a Fernós el 18 de febrero de 2021 para crear un “Sistema de Inteligencia Epidemiológica para toda la Comunidad Educativa” para desarrollar protocolos para el manejo de la pandemia y un sistema informático de bioestadísticas. Esto, a pesar de que la Interamericana creó, desde marzo de 2020, múltiples protocolos para atender el COVID-19.

El primer borrador de contrato tiene fecha del 16 de marzo de 2021 y solicitaba pagos por concepto de “consultoría e implementación del sistema de vigilancia epidemiológica” para comenzar los servicios. El pago ascendería a $1.5 millones.

Fernós firmó el contrato el 23 de marzo de 2021, pero seis días después se enmendó el acuerdo para dividirlo en 12 contratos: uno por cada unidad académica de la Interamericana más la Oficina Central. Entre abril y junio de 2021 se incluyeron múltiples cambios al contrato para modificar y detallar cómo se emitirían los pagos del adelanto a la empresa.

Ocasio Torres señaló que el fraccionamiento de contrato estaba dirigido a evadir normativas de la universidad que establecen que el presidente solo puede firmar acuerdos menores a $600,000. Cualquier contrario por una cuantía mayor requiere de la autorización de la Junta de Síndicos.

Pero, en el proceso, también se falló en la divulgación a la Junta de Síndicos de los contratos en las unidades académicas, pues se debe notificar al cuerpo rector cualquier acuerdo que supere los $100,000, indicó.

No obstante, el expresidente Fernós sostuvo que los fondos HEERF se asignaron directamente a cada recinto, por lo cual fue necesario que la contratación con la empresa se diera a nivel de cada unidad académica, refutando así que se tratara de una movida para evadir las reglas. La Oficina Central no recibió fondos HEERF, por lo cual ese acuerdo se financió con fondos propios, detalló.

Del mismo modo, la demanda establece que ni en las unidades académicas ni en la Oficina Central existe evidencia de que los servicios contratados se ofrecieron.

“Todas las facturas de (la empresa) MAPS fueron pagadas sin que hubiera una certificación de las actividades realizadas por MAPS”, establece el recurso legal.

“El contrato se refería sustancialmente a tareas en las cuales ya la UIPR había desarrollado un amplio conocimiento y experiencia, por lo que, lo relacionado al desarrollo de protocolos era superfluo; particularmente cuando todas las unidades académicas reportaron que los protocolos de la UIPR estaban funcionando y no habían experimentado brotes. Por lo tanto, no era necesario contratar a MAPS” añade.

Por el contrario, Fernós aseguró que la empresa sí brindó los servicios contratados y atribuyó a su sistema el que no se reportaran brotes de COVID-19 dentro de los recintos universitarios.

“El servicio se dio, se hizo el ‘mapping’, se adiestró al personal. La última etapa fue adiestrar al personal para continuar haciendo el ‘mapping’ y el rastreo de los casos que resultaran positivos. Todo fue auditado por auditores externos”, manifestó.

El abogado Ocasio Torres destacó que, por el momento, la investigación externa encomendada por la Junta de Síndicos ha detectado que Fernós y Gilormini incurrieron en presunta negligencia crasa al incumplir con sus obligaciones como presidente y director ejecutivo de la Oficina del Presidente.

“Los codemandados, Lcdo. Fernós y Lcdo. Gilormini, abusaron de su discreción, fueron crasamente negligentes, incompetentes y actuaron contrario a los intereses de la UIPR. Debido a su negligencia en el cumplimiento de sus deberes, la UIPR desembolsó la cantidad de 1.4 millones de dólares de fondos federales para pagar a MAPS por servicios que no fueron prestados”, indica la demanda.

En el recurso, se solicita al tribunal que ordene a la empresa a devolver $1.4 millones por servicios que no fueron brindados. Contra Fernós y Gilormini se solicita que se les “imponga el pago solidario de los daños ocasionados” a la Interamericana, lo que implica que cualquiera de ellos podría ser responsable por la devolución del dinero.

“¿Qué los motiva (a presentar la demanda)? Lo desconozco. Esta persecusión que tienen contra el licenciado Gilormini y contra mí, realmente tengo que decir que es una demanda frívola, que será desestimada y que le están haciendo daño a la institución. Le van a hacer mucho daño a la institución. El primero que va a darle la bienvenida a una auditoría federal es este servidor. Hay que tener mucho cuidado cuando uno pone la maquinaria de gobierno para moverse a hacerle daño a un tercero”, manifestó Fernós.

La Junta de Síndicos del sistema universitario canceló el contrato de Fernós como presidente el pasado 24 de mayo. Desde entonces, el catedrático de la Facultad de Derecho de la Interamericana y la jefatura del sistema universitario han estado enfrascados en disputas legales sobre el proceso de arbitraje que se se estableció en el contrato con Fernós para dirimir las desavenencias que pudieran surgir del acuerdo.

Asimismo, la administración universitaria reclama a Fernós la entrega de las credenciales necesarias para acceder a la información de resguardo de celular que le fue asignado como presidente, luego que este indicara que desechó el aparato que le fue entregado ya que no funcionaba.

De hecho, el Tribunal de Apelaciones declaró el martes “no ha lugar” a una petición de reconsideración que presentó Fernós, luego que el foro apelativo determinara que un Tribunal de Primera Instancia es el que debe determinar si tiene que entregar las credenciales. Inicialmente, una jueza del Tribunal Superior de San Juan desestimó la demanda incoada por la Inter al señalar que el asunto de las credenciales debía dilucidarse como parte del proceso de arbitraje.