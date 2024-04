Vuelven al tribunal las partes del pleito sobre descalificación de candidaturas de Victoria Ciudadana

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

La vista –que originalmente se celebraría el 17 de abril, pero se aplazó porque la Comisión Estatal de Elecciones pidió más tiempo para radicar su escrito como amigo de la corte– se iniciará a las 9:30 a.m.

En entrevista con El Nuevo Día , el abogado de los demandados, Frank Torres Viada , se mostró confiado este martes en que el pleito llegará a su fin en esta etapa porque los demandantes, a su juicio, no tienen reconocimiento o “standing” para para presentar el recurso legal.

“Se nota que el tribunal está dando particular énfasis al concepto del daño y cuestiona cuál es el daño que se le está haciendo a los demandantes” , dijo Torres Viada.

El liderato del MVC acudió al Apelativo luego que, el 21 de marzo, el juez superior Anthony Cuevas , del Tribunal de San Juan, emitió una sentencia que descalificó las candidaturas de Ana Irma Rivera Lassén (comisionada residente), Myrna Conty y Mariana Nogales (Cámara de Representantes por acumulación), y Rafael Bernabe y Alejandro Santiago (Senado por acumulación) porque no recogieron endosos, aunque enfrentarían contiendas internas de cara a los comicios generales. Cuevas también descalificó la candidatura de Stephen Gil Álamo, de Proyecto Dignidad , a la Cámara por el distrito 38.

La CEE defiende el reglamento

Plasmó, además, que no asumirá posturas ante “la posibilidad real de que, en el futuro, la CEE se vea precisada a resolver y adjudicar asuntos electorales relacionados al presente caso, por lo que asumir alguna posición en torno a los errores aquí señalados podría incidir en el descargue de nuestra función adjudicativa” .

De acuerdo con la CEE, el reglamento no fue impugnado y “advino final y firme” el 15 de junio de 2023. También, el ente argumentó que la notificación que lee “si su partido ha sido acogido por método alterno de selección, según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, no es requisito presentar peticiones de endosos”, se envió a “todo elector que tiene la intención de convertirse en aspirante”.

“La CEE hizo unas representaciones, en múltiples ocasiones, a los candidatos y otros candidatos que no son aquí demandados, representando de manera expresa que aquellos partidos que no estaban acogidos a los métodos alternos, sus candidatos no requerían la presentación de endosos”, recalcó el abogado.